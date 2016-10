Premiér podpísal zvýšenie minimálnej mzdy na 435 eur

Ako uviedol premiér, pre stranu Smer-SD je každé zvýšenie minimálnej mzdy historicky dôležité. „Smer vždy považoval inštitút minimálnej mzdy za nedotknuteľný. Pokiaľ budeme súčasťou akejkoľvek vládnej koalície, budeme trvať na tom, aby inštitút minimálnej mzdy bol nielen zachovaný, ale aby aj bol nastavený mechanizmus jej pravidelného zvyšovania,“ zdôraznil Fico.

Smer podľa Fica napĺňa prísľub, ktorý dal ešte v rámci jednofarebnej vlády na začiatku tohto roka, že sa najnižšie zárobky budú zvyšovať takým tempom, aby v roku 2019 až 2020 minimálna mzda na Slovensku dosiahla hranicu 500 eur. Upozornil na to, že v roku 2012 po ukončení vlády Ivety Radičovej bola na Slovensku minimálna mzda okolo 327 eur. „Pristupujeme k ďalšiemu navýšeniu o 30 eur a ak toto tempo dodržíme a nevidíme v tom žiadny problém, pretože makroekonomické ukazovatele sú veľmi pozitívne, tak sľub, že začne minimálna mzda päťkou v roku 2019, 2020 je absolútne reálny,“ uviedol premiér.

Vláda chce podľa premiéra zviditeľňovať rozdiel medzi tými, ktorí pracujú a ktorí nepracujú, aby sa oplatilo pracovať. Upozornil na to, že aj samotní zamestnávatelia prvýkrát súhlasili s určitým nárastom sumy minimálnej mzdy. „Je to najlepším dôkazom, že sa ekonomike na Slovensku mimoriadne darí,“ zdôraznil Fico.

„Vyššia minimálna mzda je motivačným faktorom pre ľudí, aby mali záujem pracovať,“ povedal minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Za minimálnu mzdu 405 eur v tomto roku podľa neho pracuje 113 tisíc zamestnancov a do sumy 435 eur má hrubú mzdu 124 tisíc zamestnancov. „Nie je to zanedbateľné množstvo zamestnancov, ktorým sa zvýši minimálna mzda,“ uviedol minister. Nárast minimálnej mzdy podľa neho pomôže aj zvýšeniu priemernej mzdy. Richter si vie predstaviť, že sa na Slovensku zavedie odvetvová minimálna mzda. „Absolútne však odmietam, a to nikdy nedopustíme, aby sa zavádzala regionálna minimálna mzda,“ zdôraznil. Týmto krokom by sa totiž podľa ministra práce „pochovali“ chudobné regióny a ešte viac by sa otvorili nožnice medzi chudobnými a bohatými regiónmi.

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 405 eur na 435 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak od začiatku budúceho roka stúpne na 2,5 eura zo súčasných 2,328 eura. Odborári presadzovali nárast minimálnej mzdy na 442 eur a zamestnávatelia ponúkli návrh na zvýšenie budúcoročnej minimálnej mzdy na 430 eur. Od začiatku budúceho roka pritom odpočítateľná položka na zdravotné poistenie opäť zostane vo výške 380 eur, a preto rovnako ako v tomto roku v plnej miere nepokryje sumu najnižších zárobkov.

Nariadenie vlády o zvýšení najnižších zárobkov podpisoval Robert Fico vo svojej premiérskej kancelárii aj v minulom roku. Minimálna mzda na Slovensku na základe tohto nariadenia od začiatku tohto roka vzrástla z 380 eur na 405 eur. Od začiatku minulého roka najnižšie zárobky stúpli z pôvodných 352 eur na 380 eur. Súčasne sa od začiatku vlaňajška zaviedla odpočítateľná položka na zdravotné odvody v sume 380 eur. Zamestnanci, ktorých hrubý príjem je nižší ako 570 eur mesačne, tak majú vyššiu čistú mzdu.