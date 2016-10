Drucker nerozumie Beblavého požiadavke zrušiť súťaž na CT

„Súťažné podmienky majú 106 strán, pracoval na nich tím odborníkov počas mája až júla tohto roka. Oslovili sme štyroch výrobcov, ktorí sú na európskom trhu. Všetky konzultácie a došpecifikácie technických podmienok boli robené cez takzvané sledovanie zmien a boli zverejňované. To znamená, snažili sme sa aj pri procese prípravy postupovať takým spôsobom, aby sme nevytvorili tieň pochybností,“ priblížil minister.

Šéf rezortu zároveň nerozumie požiadavke zrušiť súťaž, s ktorou prišiel minulý týždeň v piatok nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý. „Táto súťaž bola dostatočne a včas komunikovaná. V piatok bol deň pred poslednou lehotou na predkladanie ponúk a dalo sa samozrejme prísť na ministerstvo, dalo sa predložiť mnoho podnetov a návrhov. Celé vystúpenie smerovalo k tomu, že by sa mala súťaž zrušiť,“ konštatoval Drucker s tým, že zrušenie súťaže v čase, keď zhruba 14 nemocníc čaká na CT prístroje by smerovalo k časovej tiesni.

Podľa opozičného poslanca je súťaž zle nastavená, pričom podľa jeho prepočtov by sa dalo ušetriť 6 až 10 miliónov eur. Ministerstvo obstaráva CT prístroje cez takzvanú rámcovú zmluvu. „Je to štandardný nástroj, ktorý by som aj ja odporúčal, ale neštandardne uplatnený. Je totiž tak nastavený, že z Divokého západu neurobí skutočnú súťaž, ale manažovaný kartel. Škandály nebudú, úspory však budú len obmedzené,“ povedal poslanec v piatok.

Ministerstvo rozdelilo CT prístroje do piatich kategórií, pre každú sa bude súťažiť zvlášť. „Prebieha teda v podstate päť paralelných súťaží. V každej kategórii dostanú zmluvu v prvom kole len dvaja s najlepšou ponukou. Pri konkrétnej objednávke nemocnice potom len títo dvaja budú súťažiť cenou o to, kto naozaj dodá konkrétny CT prístroj. Ministerstvo tvrdí, že v snahe dostať sa do tejto dvojky dodávatelia stlačia ceny už v prvom kole a potom pri dosúťažení to ešte stlačia nižšie,“ dodal Beblavý.

V reakcii na tlačovú besedu v piatok uviedla hovorkyňa rezortu Stanislava Luptáková, že ministerstvo sa rozhodlo detailne posúdiť všetky podmienky súťaže a predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk o 10 kalendárnych dní. „Máme úprimný záujem o prípravu takej súťaže, okolo ktorej nebudú žiadne pochybnosti,“ reagovala.

Ako pokračovala, všetci uchádzači, ktorí predložia ponuky v predmetnej súťaži sa následne zúčastnia elektronickej aukcie. „Štandardný postup je taký, že takáto aukcia vygeneruje víťaza súťaže. Ministerstvo však ide ešte ďalej. Rámcovú zmluvu neuzatvorí iba s víťazom súťaže tak, ako je to bežné, ale uzatvorí na každý typ prístroja rámcové zmluvy s prvými dvoma súťažiacimi, ktorí vzídu z elektronickej aukcie,“ vysvetlila Luptáková.

Pri každej objednávke zo strany nemocníc, počas platnosti zmlúv, sa bude realizovať ešte ďalšia aukcia, v ktorej budú súťažiť títo rámcoví dodávatelia. „Ministerstvo teda uskutočňuje v maximálnom záujme dosiahnutia čo najlepšej ceny až dve kolá aukcií, čím jednoznačne znižuje riziko možnosti konania v zhode, pretože len prísna selekcia v súťaži motivuje súťažiacich zvíťaziť,“ doplnila Luptáková.

Spomínaných päť kategórií CT prístrojov zadefinovalo ministerstvo podľa hovorkyne po dôkladnej konzultácii s odborníkmi v oblasti rádiodiagnostiky na základe reálnych potrieb slovenských nemocníc, rovnako tento počet kategórií súvisí s pripravovanou typológiou nemocníc. „Rezort plánuje nastaviť rozličné úrovne a špecializácie nemocníc, čomu zodpovedajú aj jednotlivé kategórie v predmetnom obstarávaní. Máme za to, že rozdiely medzi týmito kategóriami sú úplne zrozumiteľné a jednoznačné a práve naopak väčší počet kategórií zvyšuje súťaž,“ podotkla hovorkyňa.