Nové Zámky prenikli do diaľničných priorít Autor: Robert Hüttner, Pravda, Zdroj: NDS

V najbližších rokoch diaľničiari zapracujú na príprave ďalších úsekov v smere na Nové Zámky. Paradoxom stavania na rovine od Dunajskej Stredy v smere na Nové Zámky budú obrovské náklady na výkup pozemkov, z ktorých sa stane rýchlostná cesta, aj keď teraz tam vidno najmä poľnohospodárske stroje. Naopak, následná výstavba pôjde rýchlo.

Nateraz však aj napriek tomu, že v štátnom rozpočte je vďaka lepšiemu výberu daní a odvodov o 400 miliónov eur viac, diaľničiari začať stavať za tieto peniaze nemôžu. Príprava nových úsekov bola v minulosti zanedbaná. Štát nemá rozpracovaný žiaden nový úsek do takej miery, aby naň mohol spustiť súťaž a začať stavať.

"Chceme pokračovať v prípravách rýchlostnej cesty R7 smerom na Nové Zámky,“ povedal včera na konferencii, kde sa stretli lídri stavebníctva, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Valent. Podľa jeho slov môže výstavba rýchlostnej cesty medzi Bratislavou a Novými Zámkami odľahčiť aj dopravu na diaľnici D1, keďže mnoho vodičov využíva na cestu medzi danými dvoma mestami práve diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R1 aj napriek väčšej vzdialenosti.

Rýchlostná cesta R7 by podľa plánov mala štvorprúdovkou spojiť mestá Bratislava a Lučenec. Cesta povedie aj okolo Dunajskej Stredy, Nových Zámkov alebo Veľkého Krtíša. V súčasnosti nie je v prevádzke ani jeden úsek. Úsek Bratislava, Prievoz – Holice je tesne pred začiatkom výstavby. Po dokončení v roku 2019 sa napojí na bratislavský nultý obchvat.

"Určite budeme rozvíjať rýchlostnú cestu R7, kde nepotrebujeme všade plný profil. Chceme začať robiť prepojenie aspoň na Nové Zámky. Samozrejme, chceme pokračovať aj na rýchlostnej ceste R2. Musíme riešiť tunel Soroška,“ povedal v rozhovore pre Pravdu minister dopravy Árpád Érsek (Most – Híd).

Valent zároveň dodal, že kompletné dlhšie úseky na rýchlostnej ceste R2 vzniknú medzi Zvolenom a Lučencom. Ostatné úseky, či už smerom na západ smerom do Trenčína, alebo na východ ku Košiciam nateraz vzniknú len na miestach, kde si to vyžaduje premávka. Vodič tak pôjde chvíľu po bežnej ceste a chvíľu po rýchlostnej. Vysoká intenzita dopravy spolu s častými dopravnými komplikáciami si vyžiada úsek rýchlostnej cesty pod horským priechodom Soroška alebo v okolí Zacharoviec pri Rimavskej Sobote.

Diaľničiari chcú podľa svojho šéfa v najbližších rokoch pokračovať aj v prípravách prepojenia diaľnice D4, ktorá bude tvoriť obchvat hlavného mesta s diaľnicou D2, ktorá privádza vozidlá do Bratislavy smerom z Českej republiky. Štát plánuje pokročiť v prípravách tunela Karpaty, ktorý po výstavbe bude najdlhším diaľničným tunelom na Slovensku s dĺžkou viac ako deväť kilometrov.

"S prípravami sa už začalo. Celý proces je v štádiu procesu EIA a následne vzhľadom na najvyššiu prioritu tejto stavby bude pokračovať aj príprava s predpokladom obstarávania formou PPP projektu,“ povedal Érsek. V súčasnosti projekt obchvatu Bratislavy, ktorý vznikne zo súkromného kapitálu formou PPP projektu, s tunelom Karpaty nepočíta. Diaľnica D4 v roku 2020 skončí pri bratislavskej mestskej časti Rača.

Pri Bratislave v najbližších rokoch bude dopravu komplikovať rozširovanie diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou spolu s výstavbou nových križovatiek. Valent na včerajšej konferencii uviedol, že medzi Bratislavou a križovatkou Blatné vznikne v každom smere štvorpruhová diaľnica s odstavnými pruhmi.

Pôvodná koncepcia trojprúdovej diaľnice spolu s dvojpruhovými kolektorovými pásmi nie je možná. Diaľnica D1 sa tesne pri Bratislave bude križovať s pripravovanou diaľnicou D4. Z toho dôvodu podľa Valenta pôvodná koncepcia s kolektorovými pásmi nie je možná. "Najväčším problémom bude organizácia dopravy na D1 počas rekonštrukčných prác,“ dodal Valent. Diaľnica D1 sa navyše bude dvíhať ponad diaľnicu D4, čo si vyžiada značné obmedzenia. "Diaľnicu D1 budeme musieť zdvihnúť vyššie. To nebude malý zásah, a my na to ešte nie sme pripravení. Keďže Španieli majú odovzdať diaľnicu D4 na jeseň roku 2020, my už teraz máme málo času na to, aby sme ten úsek s križovatkou pripravili dostatočne,“ povedal minister Érsek. Na úseku takisto dôjde k búraniu niekoľkých mostov.

Križovatka Blatné má byť podľa informácií na internetovej stránke diaľničiarov hotová v roku 2017. Valent včera však nevedel povedať, kedy štát bude kolaudovať križovatku Triblavina. Až následne sa bude rozširovať diaľnica od Blatného do Trnavy.