Firmy z východnej Európy žiadajú ochranu pred čínskym dovozom

Zväzy zároveň požadujú, aby Európska únia neudelila Číne status trhovej ekonomiky, pretože by to mohlo ohroziť pracovné miesta v EÚ. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytla Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).

Zástupcovia priemyselných a zamestnávateľských organizácií Slovenska, Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska a Chorvátska majú podľa RÚZ záujem o konštruktívny a otvorený dialóg s partnermi v Číne, ale aj o jednoznačný postoj k otázkam, ako je dodržiavanie medzinárodných obchodných pravidiel. „Sme preto znepokojení rastom vplyvu čínskej vlády na ekonomiku Čínskej ľudovej republiky, stále sa zhoršujúcou nadbytočnou kapacitou výroby, stratou európskeho “know-how” a negatívnym vplyvom dumpingu na čoraz väčšom počte trhov,“ uviedli v spoločnom stanovisku.

Predstavitelia zamestnávateľských zväzov si zároveň myslia, že v rastúcom počte priemyselných odvetví sa čínska produkcia na medzinárodných trhoch ponúka za nereálne ceny. „Európske spoločnosti sú tak pod tlakom doma, ako aj na zahraničných trhoch, s priamym dopadom na konkurencieschop­nosť, ako aj stratu pracovných miest v mnohých sektoroch, ako je oceľ, kovy, papier, stavebný materiál a technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie,“ podotkli v stanovisku zväzy. Zamestnávatelia zároveň nesúhlasia, aby EÚ udelila Číne status trhovej ekonomiky. Podľa európskeho práva by to tiež znamenalo, že antidumpingové opatrenia by mohli byť na ázijskú krajinu uplatnené len vtedy, ak by ceny čínskeho tovaru dovážaného do Európy boli nižšie ako na domácom trhu. Skupina šiestich zväzov však upozorňuje, že ceny v Čine sú skreslené finančnými dotáciami zo strany čínskej vlády, čo by mohlo viesť k vysokému nárastu dumpingu.

Zamestnávatelia zo Slovenska, Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska a Chorvátska tiež žiadajú, aby Európska komisia vypracovala objektívne kritériá na stanovenie celoštátneho narušenia trhu. Zároveň požadujú, aby sa dôkazné bremeno zachovalo na strane Číny, a nie na strane EK. Navrhujú tiež, aby sa pokračovalo v metóde výpočtu dumpingových marží založenom na nákladoch a cenách v reálnom trhovom hospodárstve, a nie na cenách skreslených zásahmi zo strany čínskej vlády, uzavrela RÚZ.