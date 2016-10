Dane: 200 firiem zaplatí milióny a tisíce takmer nič

Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK, Infografika: Pravda/M.Braunsteiner, Zdroj: Bisnode Slovensko

Daňové licencie zavedené minulou vládou spôsobili, že tisíce firiem základ dane optimalizovali tak, aby platili daň na úrovni licencie, a to vo výške od 480 eur za mesiac. Licencie však súčasná koalícia ide zrušiť. Išlo o podmienku, ktorú stanovili strany Most-Híd a SNS pri vstupe do vlády so Smerom.

Zrušenie licencií spôsobí ročný výpadok na daniach v rozmedzí od 72 miliónov do 112 miliónov eur. Na základe daňových priznaní analyzovala zisky domácich firiem spoločnosť Bisnode Slovensko. Z jej údajov vyplýva, že posledné dva roky najviac firiem platí dane v rozmedzí od jedného do tisíc eur. „Najväčší skok pritom nastal medzi rokmi 2013 a 2014, keď počet firiem v tejto kategórii narástol o rekordných 265 percent. Dôvod bol jednoduchý – daňové licencie,“ uviedol Milan Seliak, business development consultant Bisnode Slovensko. V roku 2013 zaplatilo dane v rozmedzí od jedného do tisíc eur viac ako 40-tisíc firiem. V roku 2014 sa počet podnikov zvýšil na takmer 107-tisíc a v roku 2015 mierne klesol na viac ako 100-tisíc podnikov.

Daňové licencie zaviedla ako nástroj na potlačenie daňovej optimalizácie v roku 2014 druhá vláda Roberta Fica. Firmy ju musia platiť bez ohľadu na hospodársky výsledok a konkrétna výška závisí od ročného obratu. Firmy neplatiace daň z pridanej hodnoty (DPH) s obratom maximálne do pol milióna eur musia štátu raz ročne zaplatiť daňovú licenciu vo výške 480 eur. Firmy platiace DPH s ročným obratom do pol milióna eur musia zaplatiť 960 eur. Až 2 280 eur zaplatia firmy s ročným obratom nad pol milióna eur a v tomto prípade je jedno, či podnik je, alebo nie je platcom DPH. Nevýhodou daňových licencií je, že okrem špekulantov ju musia platiť aj podniky, ktoré sa reálne dostali do straty. Štát preto umožňuje po tom, čo sa stratové podniky ocitnú v zisku, znížiť zaplatenú daň o peniaze vyplatené na získanie daňovej licencie. V praxi daňovú licenciu platia len firmy a vôbec sa netýka živnostníkov alebo občianskych združení.

„Principiálne som proti tomu, aby firmy platili dane, keď sa nachádzajú v strate,“ uviedol ekonomický expert Mostu-Híd a štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna. V minulom roku na Slovensku viac ako milión eur zaplatilo na daniach len 226 firiem. V roku 2015 zaplatilo na daniach viac ako 1,1 miliardy eur 50 najziskovejších firiem pôsobiacich na Slovensku. Údaje vyplývajú z analýzy spoločnosti Finstat a napríklad najväčšia domáca automobilka bratislavský Volkswagen zaplatila v minulom roku na dani z príjmu viac ako 85 miliónov eur. Top ziskové podniky tak do štátnej pokladnice odvedú rovnakú sumu ako státisíce malých firiem.

Daňové licencie tiež zasiahli aj firmy založené na páchanie podvodu s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Pre neodhalené podvody s DPH príde Slovensko každý rok o 1 miliardu až 2 miliardy eur. Zároveň aj poctivé firmy platiace daňové licencie majú v slovenskom daňovom systéme veľké možnosti na osekanie zisku až na nulu. O niečo horšie možnosti majú živnostníci a najvyššie dane i odvody platia na Slovensku bežní zamestnanci pracujúci v trvalom pracovnom pomere.