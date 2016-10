Fitch: Elektromobily sú hrozbou pre ropný priemysel

„Rozšírené využívanie automobilov poháňaných batériami predstavuje vážnu hrozbu pre ropný priemysel,“ píše agentúra Fitch vo svojej správe. Pripúšťa však, že by mohlo trvať ešte dlhú dobu, než sa využívanie elektromobilov dostane na úroveň poškodzujúcu ropný sektor.

„Ak (ropné spoločnosti) strčia hlavy do piesku a budú sa snažiť predstierať, že to všetko pominie, dostanú sa podľa nášho názoru nakoniec do problémov,“ povedal denníku Financial Times hlavný autor správy Alex Griffiths. „Potrebujú plán,“ dodal.

Fitch upozornila, že v roku 2014 sa doprava podieľala na celkovej spotrebe ropy 55 percentami. „Zrýchlenie elektrifikácie dopravnej infraštruktúry by bolo pre ropný sektor veľmi negatívne,“ uviedla. „V extrémnom scenári, v ktorom by elektromobily počas desiatich rokov získali päťdesiatpercentný trhový podiel, by mohla spotreba benzínu v Európe klesnúť zhruba o štvrtinu,“ dodala.

V súčasnosti podiel elektromobilov na celkovom predaji áut predstavuje menej ako jedno percento. Výraznejšiemu rozmachu elektromobilov doposiaľ bránili vysoké náklady na batérie, kvôli ktorým sú tieto vozidlá drahšie než bežné autá s pohonom na benzín či naftu. Tieto náklady sa však podľa Fitch darí postupne znižovať.

Niektoré ropné spoločnosti upozorňujú, že aj napriek rastúcemu záujmu o elektromobily možno vzhľadom na rast populácie a vývoj na rozvíjajúcich sa trhoch očakávať, že za dve desaťročia bude na cestách viac automobilov so spaľovacím motorom ako v súčasnosti. Tiež Fitch vo svojej správe pripúšťa, že proces nahrádzania tradičných vozidiel elektrickými môže byť zdĺhavý.

Griffiths však upozorňuje, že by mohlo dôjsť k nejakému prekvapivému vývoju, ktorý by tento proces urýchlil. Ťažkou ranou pre ropné spoločnosti by podľa neho napríklad bolo, keby sa Čína rozhodla pre úplný odklon od automobilov so spaľovacím motorom