Západ krajiny pretne 8-pruhová diaľnica

Desaťtisíce áut, ktoré denne prechádzajú Bratislavou, má odkloniť aj nový obchvat po diaľnici D4. Ten sa pri Ivanke pri Dunaji pretne s diaľnicou D1, ktorá sa v danom mieste zdvihne do vzduchu. Celá rekonštrukcia prebehne do roku 2019. Vodiči dovtedy pri prácach na diaľnici budú musieť počítať s veľkými zápchami. Občianske združenie Triblavina organizuje petíciu, aby mal diaľničný úsek šesť pruhov a dva kolektorové pásy. Išlo by o cesty pozdĺž celej diaľnice. Práve pre križovatku s D4 však vraj kolektory nie sú možné. Vodičom to má vynahradiť širšia až 8-pruhová diaľnica.

„Nepostavenie kolektorových pásov obsluhu územia nezhorší. Práve naopak. Ak by kolektor sťahoval dopravu z okolitých obcí, tak bude smerovať len do jedného úzkeho hrdla križovatka Ivanka, sever. Tam by sa vozidlá preplietali a vznikali by kolízne situácie,“ povedal šéf Výskumného ústavu dopravného v Žiline Ľubomír Palčák.

Diaľnica D1 bude mať od Bratislavy štyri pruhy v každom smere len po križovatku Blatné pri Senci. Ďalej až po Trnavu vznikne plnohodnotná trojpruhová diaľnica s odstavnými pruhmi. Iné technické riešenie vzhľadom na križovatku D1 a D4 vraj nie je možné. Rovnako v minulosti argumentoval aj bývalý minister dopravy Ján Počiatek (Smer). Kolektorové pásy však ministerstvo vzhľadom na diskusiu doteraz nevylučovalo. Oficiálne si rezort ešte necháva otvorené dvierka aj na iné možnosti, aj keď šéf diaľničiarov sa, naopak, vyjadril jasne.

Na D1 cez víkend pri Blatnom zbúrali most. Diaľničné plány sa v tomto mieste zmenia a diaľnica po Bratislavu bude 8-pruhová a nie iba 6-pruhová, ako je na vizualizácii. Podobne sa zmenia aj nákresy miesta, kde sa D1 bude križovať s obchvatom Bratislavy - diaľnicou D4. Autor: Vizualizácie: NDS, MDVRR, AAKH

„Rezort dopravy a NDS hľadajú riešenie, ktoré zo strednodobého aj dlhodobého výhľadu zabezpečí plynulosť dopravy na severnom výstupe z Bratislavy. Ide o najvyťaženejší úsek na Slovensku, v kritických časových intervaloch tu doprava už teraz kolabuje. Aj pre výstavbu nového bratislavského obchvatu D4 a rast dopravných intenzít sa ukazuje ako nevyhnutná potreba skapacitnenia, respektíve rozšírenia diaľnice D1 v úseku Bratislava – Trnava tak, aby kapacitne postačovala a zabezpečili sme plynulosť dopravy a obslužnosť územia nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Hľadanie technického riešenia výrazne ovplyvňuje aj podoba budúcej križovatky D1 – D4, ktorá má byť najväčšou na Slovensku,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Podľa jej slov finálne technické riešenie bude prijaté na základe záverov pracovnej expertnej skupiny, ktorá by mala svoju prácu dokončiť na prelome októbra a novembra.

Most je minulosťou

V súčasnosti je vo výstavbe križovatka Blatné. Tam počas minulého víkendu diaľničiari zbúrali most, po ktorom viedla cesta prvej triedy I/61. Diaľnica D1 bola od soboty poobedia uzatvorená. Autá sa na cestu dostali znova až v nedeľu pred obedom. Križovatka má byť podľa plánov hotová v roku 2017. Zmluvná cena jej výstavby dosahuje 23,3 milióna eur.

Štát však musí v najbližších rokoch pripraviť najmä diaľnicu D1 na križovanie s diaľnicou D4, ktorá vytvorí bratislavský nultý obchvat. „Diaľnicu D1 budeme musieť zdvihnúť vyššie. To nebude malý zásah a my na to ešte nie sme pripravení. Keďže Španieli majú odovzdať diaľnicu D4 na jeseň roku 2020, my už teraz máme málo času na to, aby sme ten úsek s križovatkou pripravili dostatočne. Preto musíme zabrať," povedal v rozhovore pre Pravdu minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Potrebná zmena územného plánu

Na výstavbu osemprúdovej diaľnice však bude potrebné zmeniť územný plán Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý počíta so šiestimi pruhmi spolu s kolektormi. Na druhej strane však stojí križovatka Triblavina, ktorej výstavba je v súčasnosti pozastavená aj napriek tomu, že diaľničiari už vybrali jej zhotoviteľa. Podľa platného stavebného povolenia má križovatka vzniknúť v konfigurácii bez kolektorových pá­sov.

Presný termín dokončenia križovatky však nateraz známy nie je. „Presný dátum vám neviem povedať. Sme si vedomí jednej veci, že tam ide o život,“ povedal minister Érsek, ktorý priznal, že počas minulého týždňa zasadala kvôli križovatke komisia.

S tým nesúhlasí Občianske združenie (OZ) Triblavina, ktoré organizuje petíciu za zachovanie križovatky so šiestimi pruhmi a dvoma kolektorovými pásmi. Združenie argumentuje tým, že kolektorové pásy zvýšia výkonnosť a plynulosť diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Kolektorové pásy majú zlepšiť aj dopravnú obsluhu obcí, najmä Vajnôr, Chorvátskeho Grobu, Bernolákova a Ivanky pri Dunaji.

Podľa Palčáka je potrebné hľadať riešenie v už existujúcej infraštruktúre. Doprave by pomohlo zvýšenie kapacity cesty prvej triedy I/61 medzi Bratislavou a Bernolákovom. Zároveň by pomohlo vybudovanie obchvatov Svätého Jura a Pezinka spolu s predĺžením štvorpruhu cesty druhej triedy II/502. Ivan Schreiner, starosta obce Ivanka pri Dunaji, ležiacej tesne pred Bratislavou, tvrdí, že kolektory jeho obci nepomôžu. Problémom je najmä tranzitná doprava prechádzajúce cez obec.

Chýba kolaudácia

V súčasnosti nie je diaľnica D1 medzi Bratislavou a Trnavou skolaudovaná. Vodiči jazdia po dočasnom šesťpruhovom usporiadaní, ktoré je označené oranžovým dopravným značením. Na celom úseku chýbajú odstavné pruhy, ktoré sú nahradené len malými odstavnými ostrovčekmi. Chýbajúci odstavný pruh vytvára kolízne situácie najmä počas dopravných špičiek, keď aj bežný defekt jedného môže spôsobiť reťazovú nehodu niekoľkých automobilov. Na druhej strane nehôd je teraz menej, ako keď mala diaľnica len dva pruhy na každej strane. Pôvodne štvorpruhová diaľnica D1 bola dočasne zmenená na šesťpruh od 1. novembra 2009. Následne o rok neskôr na nej štát znížil rýchlosť z 130 km/h na 110 km/h.