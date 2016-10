Zdravotnícky výbor si pri CT počká na závery ÚVO

Výbor totiž prijal procedurálny návrh poslanca Richarda Rašiho (Smer-SD), ktorým rokovanie prerušil.

„Výbor bol prerušený v dôsledku toho, že pán Blanár podal žiadosť na Úrad pre verejné obstarávanie, aby urobil kontrolu a dal jednoznačnú odpoveď, či došlo k porušeniu zákona alebo nie. Padol procedurálny návrh, ktorý žiadal, aby sme prerušili rokovanie výboru, a počkali si na závery Úradu pre verejné obstarávanie. Ako predseda som povinný dať hlasovať o procedurálnom návrhu,“ zdôvodnil po výbore predseda Štefan Zelník (SNS).

Prerušenie rokovania sa nepozdávalo opozičným poslancom. Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Janka Cigániková konštatovala po výbore, že je sklamaná, pretože nedostala odpovede na otázky, ktoré položila už na minulotýždňovom mimoriadnom rokovaní. „Bola som sklamaná už z toho, že "Smeráci“ mali týždeň, aby sa nejako pripravili, ale vravím si, veci sú, ako sú a bez ohľadu na prípravu, budú musieť odpovedať," konštatovala. Poslanec za hnutie OĽaNO-NOVA Alan Suchánek komentoval prerušenie výboru vyhlásením, „keď dochádzajú argumenty, tak nastupuje hrubá sila“.

Návrh na zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru pre zdravotníctvo podal ešte minulý týždeň v stredu ráno predseda ŽSK a zároveň poslanec NR SR Juraj Blanár (Smer-SD). Následne žiadali o zasadnutie výboru poslanci za hnutie OĽaNO-NOVA Alan Suchánek a Marek Krajčí.

O obstarávaní dvoch CT prístrojov v roku 2011 pre ŽSK informoval minulý týždeň v pondelok na tlačovej besede nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Súťaž vyhrala firma INTES Poprad, s ktorou podpísal predseda ŽSK Juraj Blanár dve zmluvy. Podľa prvej z nich kúpil ŽSK 21. decembra 2011 obe CT za spolu 790 tis. eur aj s daňou z pridanej hodnoty (DPH). O dva mesiace neskôr však Juraj Blanár podpísal s firmou INTES na základe tej istej súťaže aj zmluvu o pozáručnom servise. Sedem rokov fungovania CT prístrojov tak malo podľa Beblavého vyjsť na 2,272 milióna eur.

Nezaradený poslanec upozornil, že konkurenti ponúkli výrazne lacnejší balík. „Siemens chcel za predaj prístrojov spolu 1,447 milióna eur, ale servis ponúkal za jeden cent ročne. Firma SaT Slovakia chcela 1,603 mil. eura, ale servis tiež ponúkala za jeden cent. Podľa podmienok súťaže obe firmy tento pozáručný servis museli zmluvne garantovať minimálne na päť rokov,“ vysvetlil Beblavý.

Oproti najvýhodnejšej ponuke prišli podľa neho daňovníci o 825 tis. eur. „Skutočná cena tak bola o 57 % vyššia ako najvýhodnejšia ponuka. Je to rovnako ako pri piešťanskom CT kde bol prístroj najprv kúpený za milión eur, ale v neskoršej súťaži už to malo byť 1,6 milióna eur,“ zhrnul.

Predseda ŽSK Juraj Blanár ešte minulý týždeň v pondelok na tlačovej besede odmietol, že by pre spomínané nemocnice kúpila župa CT prístroje o 825-tisíc eur drahšie, ako mohla. Na svojom stanovisku trval aj na mimoriadnom zasadnutí zdravotníckeho výboru v piatok. Beblavý by sa mal podľa Blanára ospravedlniť. „Nie mne, ale Žilinskému samosprávnemu kraju, a všetkým zamestnancom v liptovskej nemocnici a v nemocnici v Trstenej. Žilinský samosprávny kraj v roku 2011 kúpil jedno z najlacnejších CT vôbec na trhu. Bolo to CT, ktoré v sebe malo zahrnutú aj cenu pozáručného servisu na päť rokov,“ povedal predseda ŽSK.