Rozpočtová rada: Dlh znižovali jednorazové opatrenia

Samotné saldo bez jednorazových vplyvov však prispievalo k jeho nárastu. Konštatuje to Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti z dielne Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorú v stredu schválil parlament. Ku koncu roku 2015 pritom dlh verejnej správy dosiahol 52,9 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Správa zároveň konštatuje, že vláda každoročne predstavovala opatrenia na zníženie dlhu v súlade so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Predstavené opatrenia však podľa rozpočtovej rady neviedli k jeho poklesu mimo sankčných pásiem ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. „RRZ vníma negatívne, že výška dlhu sa neznižuje dostatočne rýchlo na to, aby do roku 2019 klesol pod úroveň sankčných pásiem,“ píše sa v správe.

K nevyužitiu možností konsolidácie a zníženiu úrovne dlhu mimo sankčných pásiem podľa rady prispieva aj nízka záväznosť trojročného rozpočtu. Za nedostatok považuje aj chýbajúce záväzné výdavkové limity a používanie upravených daňových prognóz, ktoré neboli schválené nezávislým výborom pre daňové prognózy. Rozpočtová rada tiež kritizuje, že ministerstvo financií zatiaľ nezaviedlo výdavkové limity napriek tomu, že to predpokladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.