Valóni sa zaťali, do summitu v piatok dohodu s Kanadou nepodporia

Podľa predstáv Európskej komisie (EK) malo do piatka, kedy sa končí dvojdňový summit šéfov štátov a vlád EÚ, dohodu odobriť všetkých 28 členských krajín. Valónsky premiér však žiada opätovné otvorenie rokovaní.

„(Dohodu) nemôžme podpísať do piatka,“ povedal Magnette pre televíznu stanicu RTBF. V rokovaniach o požiadavkách Valónska síce v posledných dňoch nastal pokrok, ten však nepostačuje na to, aby bolo možné dohodu prijať do troch dní, dodal premiér.

Pakt, ktorý si vyžaduje súhlas všetkých 28 členských štátov, mala EÚ podľa pôvodného plánu schváliť na utorňajšom summite. Belgický región Valónsko však minulý týždeň odmietol federálnej vláde poskytnúť mandát na podpis dohody. Podľa predstaviteľov frankofónnej provincie by CETA otvorila valónsky trh lacnejším kanadským dovozom, čo by poškodilo tamojších farmárov a priemysel.