Mochovce budú drahšie, Žiga je z dostavby rozčarovaný

"Tento týždeň sme sa stretli s manažmentom Slovenských elektrární. Poskytli nám základné informácie o tom, akým spôsobom by sa mal predĺžiť termín dostavby, a akým spôsobom by sa mal navýšiť rozpočet. Informácie, ktoré som od nich dostal, nie sú pre mňa dostatočné, pretože to navyšovanie rozpočtu je výrazne vyššie, ako bolo avizované,“ povedal Žiga bez uvedení konkrétnejších údajov. Podľa ostatných medializovaných informácií si mala dostavba Mochoviec vyžiadať dodatočných zhruba 500 miliónov eur, čiže dostavba mochoveckých blokov by už vyšla na približne 5,1 miliardy eur.

Minister Žiga je z celého procesu dostavby Mochoviec rozčarovaný. „Bude potrebné zvolať akcionárov a rozprávať sa o tom, čo ďalej. Budeme sa pýtať, kto je za to zodpovedný, a kto bude znášať škody. Doteraz sme akceptovali manažérsku úlohu spoločnosti Enel, ale už možno nastal čas, a ja určite budem požadovať, aby tí, ktorí rozhodujú, niesli aj zodpovednosť. Ja ako zástupca akcionára nemôžem dopustiť, aby štát prichádzal o dividendy a v zásade to navyšovanie rozpočtu je o tom,“ zdôraznil Žiga, podľa ktorého však Mochovce budú určite dostavané. „Hovorím však o spôsobe a ceste, ako sa k dostavbe Mochoviec dostaneme,“ uzavrel Žiga.

Podľa hovorkyne Slovenských elektrárni Janky Burdovej, akcionári stále rokujú o Správe o dostavbe tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. „Táto správa je aktualizáciou harmonogramu a rozpočtu projektu, ktoré v tomto štádiu nemôžu byť zverejnené, avšak budú oznámené ihneď po dosiahnutí dohody medzi akcionármi,“ reagovala Burdová.

Podľa plánov z roku 2008 si mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur, neskôr sa hovorilo o sume 3,8 miliardy eur. Posledná suma na dostavbu schválená akcionármi Slovenských elektrární je na úrovni 4,6 miliardy eur. Navýšenie prostriedkov si má podľa kompetentných vyžiadať najmä inštalácia nových bezpečnostných opatrení, ktorých potreba sa vynorila po havárii v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima.

Termíny dostavby sa viackrát posúvali. K prvému júnu tohto roka bol podľa zverejnených informácií Slovenskými elektrárňami tretí blok dokončený na 92,5 % a štvrtý blok na 75,6 %. Ostatné oficiálne termíny hovorili o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku v roku 2017. Úrad jadrového dozoru SR pre denník SME uviedol, že tretí blok nie je natoľko dostavaný a zabezpečený, aby ho mohli Slovenské elektrárne spustiť. Štvrtý jadrový blok by sa mal uviesť do prevádzky následne o ďalší rok. Po začatí dostavby Mochoviec sa pritom hovorilo o rokoch dostavby 2012, resp. 2013.

Dostavbu dvoch mochoveckých jadrových blokov má stále na starosti talianska spoločnosť Enel, ktorá počas leta predala zo svojho 66-percentného podielu v Slovenských elektrárňach polovicu českej energetickej skupine EPH. Taliansky investor má záujem predať aj zvyšný 33-percentný podiel, urobiť tak však bude môcť až po definitívnej dostavbe jadrových blokov.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (tá už na dostavbe nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.