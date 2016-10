Pochybná zmluva EÚ a Kanady je ohrozená

Pakt, ktorý si vyžaduje súhlas všetkých členských štátov bez výnimky, mala EÚ podľa pôvodného plánu schváliť do konca tohto týždňa na spomínanom summite. Brzdí to belgická vláda, ktorá nateraz nevie z patovej situácie vyjsť a snaží sa o to, aby sa s nespokojnými regionálnymi vládami vrátane Valónska v krajine dohodla.

K podpisu medzi európskymi predstaviteľmi a kanadskou vládou malo dôjsť 27. októbra na summite EÚ – Kanada. Európska komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v utorok na stretnutí ministrov hospodárstva EÚ v Luxembursku povedala, že riešenie sa podarí nájsť včas, aby bolo možné obchodný pakt podpísať na budúci týždeň.

Frankofónni socialisti v Belgicku sú však neoblomní. Dohodu CETA označujú za zlú. „Dohodu nemôžme podpísať do piatka,“ povedal včera premiér Valónska Paul Magnette pre televíznu stanicu RTBF. Valónsky premiér žiada opätovné otvorenie rokovaní. Tamojším socialistom prekáža najmä to, že sa v budúcnosti uplatní mechanizmus ISDS (Investor – State Dispute Settlement).

Ide o urovnávanie sporov medzi investormi a štátmi. To dáva veľkým investorom a obchodným spoločnostiam možnosť podať žaloby na štáty prostredníctvom súdov. Vzhľadom na to, ako dohody definujú investíciu, budú môcť korporácie podávať súdne žaloby na štáty aj za zisky, ktoré ešte reálne nezarobili.

Aktivisti združenia Utopia, ktoré sa v posledných rokoch venuje poukazovaniu na riziká dohody CETA, navyše tvrdia, že veľkí investori môžu do budúcnosti spochybniť pravidlá slúžiace na ochranu spoločnosti, zdravia a životného prostredia ešte skôr, než budú tieto pravidlá vytvorené.

„Vplyv korporácií na rozhodovanie Európskej komisie je taký silný, že dokonca vznikol termín ,opačný lobing' (reverse lobbying), keď sa komisia radí s veľkými investormi o smerovaní politík, ktoré vytvára,“ dodávajú.

Proti dohode CETA sú aj európske odborové organizácie vrátane Konfederácie odborových zväzov SR. „Ani poslanci Európskeho parlamentu nemali možnosť nahliadnuť do textu v čase jej prípravy. CETA neobsahuje žiadne záväzky, ktoré by chránili pracujúcich alebo životné prostredie. Nechráni verejné služby, pracovné normy ani demokratické rozhodovanie. Ak bude CETA schválená, cesta k schváleniu TTIP je viac ako otvorená,“ upozornil prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár. TTIP (Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo) je obdobná dohoda, ale medzi EÚ a USA.

Pri nej sa okrem spomínaných výhrad ako pri dohode CETA hovorí aj o riziku podlezenia latky prísnych predpisov, čím by sa na pultoch predajní mohlo objaviť ešte viac hydiny čistenej chlórom alebo mäsa zvierat kŕmených rastovými hormónmi. Napríklad pri chove kráv používajú americkí chovatelia rastový hormón rBHG, ktorý má rakovinotvorné účinky. USA sú jedinou krajinou na svete, v ktorej je povolená injekčná aplikácia tohto hormónu dojniciam.

Dôvod je čisto ekonomický – zvýšenie produkcie mlieka zhruba o 10 až 15 percent. Podľa odhadov až 70 percent amerických potravín obsahuje GMO (geneticky modifikované organizmy). Spotrebitelia pritom o tom nemusia vedieť, nakoľko označovanie potravín v USA povinné nie je. Rozdielne je aj povolené množstvo pesticídov, ktoré je v USA vyššie.

Európska komisia tvrdí, že zavedením zóny voľného obchodu a odstránením tarifných prekážok by sa na oboch stranách oceánu podarilo v niekoľkých rokoch po spustení zvýšiť hrubý domáci produkt o 100 miliárd eur.

CETA má podľa komisie prispieť aj vďaka odstráneniu colných a tarifných bariér k rastu hrubého domáceho únie 12 miliardami eur ročne. Komisia tvrdí, že dohoda je pre úniu výhodná a výhrady aktivistov odmieta s tým, že ich obavy sú neopodstatnené.