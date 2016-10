Mochovce sa odsúvajú a predražujú

Vyplýva to zo stanoviska Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR, ktorý má k dispozícii harmonogram ukončovania stavby, aktualizovaný stavebníkom v auguste 2016. „Podľa tohto harmonogramu sa plánuje začiatok spúšťania 3. bloku v novembri 2017 a 4. bloku v novembri 2018,“ informoval ÚJD.

Termíny dostavby sa už viackrát posúvali, k prvému júnu tohto roka bol podľa informácií zverejnených Slovenskými elektrárňami tretí blok dokončený na 92,5 % a štvrtý blok na 75,6 %. Ostatné oficiálne termíny hovorili o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku v roku 2017. Pri začatí dostavby Mochoviec v roku 2008 sa finalizácia plánovala na rok 2012, resp. 2013.

Nespokojnosť s avizovaným postupom vyjadril včera po rokovaní vlády SR minister hospodárstva Peter Žiga. "Tento týždeň sme sa stretli s manažmentom Slovenských elektrární. Poskytli nám základné informácie o tom, akým spôsobom by sa mal predĺžiť termín dostavby, a akým spôsobom by sa mal navýšiť rozpočet. Informácie, ktoré som od nich dostal, nie sú pre mňa dostatočné, pretože to navyšovanie rozpočtu je výrazne vyššie, ako bolo avizované,“ povedal Žiga.

Žiga je z celého procesu dostavby Mochoviec rozčarovaný. „Bude potrebné zvolať akcionárov a rozprávať sa o tom, čo ďalej. Budeme sa pýtať, kto je za to zodpovedný a kto bude znášať škody. Doteraz sme akceptovali manažérsku úlohu spoločnosti Enel, ale už možno nastal čas, a ja určite budem požadovať, aby tí, ktorí rozhodujú, niesli aj zodpovednosť. Ja ako zástupca akcionára nemôžem dopustiť, aby štát prichádzal o dividendy a v zásade to navyšovanie rozpočtu je o tom,“ zdôraznil Žiga, podľa ktorého však Mochovce budú určite dostavané. „Hovorím však o spôsobe a ceste, ako sa k dostavbe Mochoviec dostaneme,“ uzavrel Žiga.

Spúšťanie jadrovej elektrárne v zmysle atómového zákona sa začína až zavezením paliva do reaktora. „Pri testovaní zariadenia sa môžu vyskytnúť problémy ktoré by mohli spôsobiť zdržanie. Uvádzanie jadrovej elektrárne do prevádzky je náročný a komplexný problém. Splnenie podmienok zaručujúcich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a najmä jadrovú bezpečnosť bude zo strany úradu veľmi detailne overované,“ dodala Hosťovecká.

Slovenské elektrárne (SE) manažérsky ovláda český Energetický a průmyslový holding (EPH). Ten postupne získa 66-percentný podiel v SE od Enelu. Z holdingu nedávno odišiel slovenský podnikateľ Patrik Tkáč a finančná skupina J&T a hlavným majiteľom holdingu sa tak stal český miliardár Daniel Křetinský.

Podľa dohody EPH a Enelu musia Taliani najprv dokončiť Mochovce a až potom sa presunú akcie a vypočíta cena. "Je to tak, že celkové náklady na dostavbu bloku 3 a 4 v Mochovciach, ktoré sú ovplyvnené jednotkovým rozpočtom, ako aj časom uvedenia do prevádzky sú premietnuté do výpočtu kúpnej ceny.

V tomto zmysle je vlastne aj preto celá štruktúra postavená tak, že dostavbu primárne riešia a zodpovedajú za ňu zástupcovia Enelu a celková výška kúpnej ceny bude závisieť od nákladov na dokončenie. To neznamená, že my, z povahy kúpnej ceny, že nemáme absolútny záujem, aby celá stavba prebehla čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, aby SE neboli týmto projektom negatívne ovplyvnené." Hodnota transakcie je predbežne 750 miliónov eur.

Podľa plánov z roku 2008 si mala dostavba Mochoviec vyžiadať 2,8 miliardy eur, neskôr sa hovorilo o sume 3,8 miliardy eur. Posledná suma na dostavbu schválená akcionármi Slovenských elektrární je na úrovni 4,6 miliardy eur. Navýšenie prostriedkov si má podľa kompetentných vyžiadať najmä inštalácia nových bezpečnostných opatrení, ktorých potreba sa vynorila po havárii v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima.

Podľa hovorkyne Slovenských elektrární Janky Burdovej akcionári stále rokujú o Správe o dostavbe tretieho a štvrtého bloku Atómových elektrární Mochovce. „Táto správa je aktualizáciou harmonogramu a rozpočtu projektu, ktoré v tomto štádiu nemôžu byť zverejnené, avšak budú oznámené ihneď po dosiahnutí dohody medzi akcionármi,“ reagovala Burdová.