Nové Tesly budú pripravené na jazdu bez vodiča

Tesla sa usiluje o to, aby z mnohých konkurentov bola prvá, kto bude mať na cestách samoriadené vozidlá, keď ich bude možné bežne používať.

Vozidlá Model S a Model X sa už vyrábajú s novým hardvérom, ktorý zahŕňa osem kamier, 12 senzorov a radar. Tento balík bude stáť 8000 dolárov navyše, povedal Musk. Nový softvérový systém pre autonómnu jazdu firma ešte stále testuje, dodal šéf Teslu podľa agentúry Reuters.

Tesla vlani do svojich vozidiel nasadila systém Autopilot s jednou kamerou, ktorý umožňuje uplatňovať niektoré funkcie autonómnej jazdy, ako napríklad automatické brzdenie. Firma chce tento systém na doterajších modeloch ďalej vylepšovať, do nových automobilov ho však dávať nebude. Dá prednosť novému systému.

Musk novinárom povedal, že do konca budúceho roka bude vozidlo jeho firmy schopné prejsť trasu z Los Angeles do New Yorku bez jediného zásahu vodiča. Šéf Tesly je známy častým stanovovaním ambicióznych termínov a ich rovnako častým neplnením. Konkurenčné automobilky očakávajú, že budú mať systémy pre jazdu bez vodiča pripravené zhruba do konca desaťročia.