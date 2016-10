Vlak z Brna do Bratislavy bude rýchlejší, pofrčí aj dvestovkou

Železnice Slovenskej republiky totiž predpokladajú, že v roku 2018 začnú modernizovať trať od štátnej hranice po Devínsku Novú Ves na rýchlosť až 200 kilometrov za hodinu, uviedol generálny riaditeľ firmy Miroslav Kocák na bratislavskej konferencii o železničnej doprave.

Cestu dlhú 141 kilometrov majú vlaky EuroCity v budúcnosti zvládnuť so zastavením v Břeclavi a Kútoch za hodinu a štvrť.

Od rieky Moravy do Kútov bude rýchlosť 160 kilometrov za hodinu, ďalej smerom na Bratislavu sa pôjde v niektorých úsekoch až dvojstovkou. Z Prahy by sa mala doba cesty vďaka stavbe skrátiť ešte výraznejšie pod štyri hodiny. V ďalších rokoch chcú železnice na dvojstovku postupne zmodernizovať trať ďalej cez Nové Zámky až na maďarskú hranicu.

Z českej strany je koridor modernizovaný až na štátnu hranicu. Problémom zostáva nový most cez Moravu. „Hranica vedie stredom rieky a druhou otázkou je požiadavka zvýšiť most tak, aby pod ním mohli jazdiť v budúcnosti vyššie lode. Mal by byť až o sedem metrov vyšší ako dnes,“ povedal generálny riaditeľ českej Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Surý.

Ďalšie zrýchlenie na trase Praha – Brno – Bratislava by malo priniesť vylepšenia úseku z Brna do Břeclavi na 200 kilometrov za hodinu do roku 2030.

„Medzi Prahou a Brnom chýba modernizovať ešte úsek z Chocně do Ústí nad Orlicí. Mala by ekonomicky prejsť podoba dvojakého tunela,“ povedal Radek Čech zo SŽDC. Predpokladá, že v roku 2023 už bude stavba určite aspoň rozostavaná. „Chystáme ešte modernizáciu uzla v Pardubiciach a v Českej Třebovej, čo usporí ďalšie minúty,“ dodal Radek Čech.