Žitňanská: Kauzy Lemikon a Váhostav sa už nezopakujú

Opozícia má obavy, že v praxi bude bezzubý. Poslanci parlamentu o ňom diskutovali včera a hlasovať budú na budúci týždeň v utorok.

Po novom ak firma nepreukáže konečného vlastníka, respektíve sa zistí, že je previazaná so schránkovou firmou, o štátnu zákazku sa nebude môcť uchádzať. Žitňanskej zákon zavedie povinnosť osobám, ktoré sa uchádzajú o verejné zdroje vrátane eurofondov, zapísať sa v registri partnerov verejného sektora. Týkať sa to má jednak právnických, ale aj fyzických osôb. Nový register bude verejný a kontrolovateľný. Podnet na kontrolu údajov bude môcť podať ktokoľvek. Register bude viesť Okresný súd v Žiline.

Návrh podľa ministerky nastavuje latku transparentnosti veľmi vysoko aj v medzinárodnom rámci. Týkať sa podľa nej bude aj takých prípadov, akých sme boli svedkami v minulosti.

„Napríklad pri podobnej reštrukturalizácii ako v prípade Váhostavu sa budú musieť subjekty uplatňujúce si pohľadávky v sume vyše jedného milióna eur zapísať do registra. Rovnako sa bude legislatíva vzťahovať aj na prípady, akým bola kauza Lemikon. V prípade, že si subjekty budú uplatňovať pohľadávky voči štátu, rovnako budú musieť byť do registra zapísané,“ povedala včera Žitňanská v parlamente. Pri Váhostave bolo podozrenie, že časť pohľadávok dostali spriaznené firmy na úkor malých veriteľov. Pri cyperskom Lemikone, ktorý sa súdil s Tiposom, tiež nebolo jasné, koho vlastne štát ide odškodniť.

Právnické či fyzické osoby môžu byť do nového registra partnerov verejného sektora zapísané buď advokátom, notárom, bankou, daňovým poradcom, alebo audítorom. Tieto tzv. oprávnené osoby, ktoré registrujú údaje za partnera verejnej správy a majú ich aj aktualizovať, budú v prípade pochybení sankcionované v rozmedzí od 10-tisíc až do jedného milióna eur. Rovnaká finančná sankcia hrozí aj danej firme. Po úmyselnom pochybení im teoreticky hrozí aj strata licencie. Štatutár partnera verejného sektora môže dostať pokutu až do výšky 100-tisíc eur.

Ak sa aj preukáže, že firma čerpajúca štátne peniaze pri vlastníckej štruktúre nahlásila do registra nepravdivé informácie, štát bude musieť zmluvu s danou firmou ukončiť.

„K možnosti kontroly zo strany verejnosti v zmysle zákona neprispieva iba skutočnosť, že tieto registre budú verejné, ale aj skutočnosť, že už niekoľko rokov je úspešne zavedené povinné zverejňovanie niektorých zmlúv pre ich účinnosť. Na základe takýchto informácií má pritom možnosť vykonať kontrolu aj verejnosť. Tým sa zvyšuje účinnosť systému zabezpečenia transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami,“ vysvetlil Peter Čavojský z advokátskej kancelárie CLS Cavojsky & Partners.