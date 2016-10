Vláda ide znížiť daň Mečiarovým privatizérom, tvrdi Simon

„Je to diskriminačné a retroaktívne,“ povedal. Upozornil na to, že pri vyplatení dividend v roku 2004 zo zisku za rok 2003 sa na tieto dividendy vzťahovala 25-percentná sadzba dane. Podľa neho zníženie sadzby na dividendy pomôže len pár jednotlivcom.

Poslanec Simon vyzval vládu, aby sporné ustanovenie z návrhu novely zákona o dani z príjmov vypustila. „Ak tak neurobí, budem sa snažiť takýto návrh predložiť sám aj s odôvodnením, ktorý privatizér, rodinný príslušník, či sponzor vlády koľko zarobil na divokej privatizácii štátneho majetku a koľko zarobí na tomto odpustení daní,“ povedal. Spomenul predsedu parlamentu a šéfa SNS Andreja Danka, ktorého rodina sa zúčastnila privatizácie.

„Kúpila Lesostav Revúca, ktorý mal reálne hodnotu 60 miliónov, kúpil ho za 16 percent, zarobil 50 miliónov, lebo mal zaplatiť len 10,“ upozornil. Suma 50 miliónov slovenských korún sa podľa neho niekde použila, vytvorila zisk a teraz sa má tento zisk zdaniť nižšou sadzbou. Ako ďalší príklad uviedol Naftu Gbely, na ktorej mecenáš Smeru podľa Simona zarobili 2,5 miliardy slovenských korún.

„Je namieste otázka, prečo vláda zdaňovanie po 13 rokoch mení takýmto spôsobom,“ zdôraznil Simon. Vyplatenie dividend bolo podľa Simona problematické a aj nelukratívne, keďže štát zaviedol na dividendy 25-percentnú sadzbu dane. „Aj dnes, ktorýkoľvek podnikateľ, ktorý má zisk nevyplatený spred rokov 2003, keď si ho uplatní, tak musí zaplatiť štátu 25-percentnú daň,“ povedal. Simon upozornil na to, že vo vládnej koalícii sú zastúpené rodiny Mečiarových privatizérov alebo je podporovaná mecenášmi, ktorí si svoj majetok zarobili na „divokej“ privatizácii za Mečiara.

Návrh novely zákona o dani z príjmov posunuli poslanci v stredu do druhého čítania. Návrh novely počíta so zavedením dane z dividend so 7-percentnou sadzbou a zároveň zrušením zdravotných odvodov z dividend. Od tejto dane by mali byť oslobodení členovia pozemkových spoločenstiev, ktorí z nich budú mať ročné príjmy do 500 eur. Ak budú ich príjmy vyššie ako 500 eur, zdanená bude iba suma nad túto čiastku. Zároveň platí, že daň z dividend budú platiť aj firmy za príjmy plynúce od daňovníka z nezmluvného štátu sadzbou 35 %. V súčasnosti zdravotné odvody z dividend uhrádzajú iba fyzické osoby a ich sadzba je 14 %. Majú však maximálny vymeriavací základ stanovený ako 60-násobok priemernej mzdy.