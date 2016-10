Česi zmodernizujú trať na Slovensko v smere na Žilinu

Chce začať v roku 2018 rekonštrukciou stanice vo Vsetíne. V hre sú zatiaľ štyri varianty, výsledkom má byť výrazné skrátenie jazdných dôb, povedal Petr Pšenička z Odboru stratégie SŽDC. Variantu by malo v najbližšej dobe vybrať české ministerstvo dopravy.

Kým Česi sa chystajú do cezhraničnej trate výrazne investovať, zástupcovia slovenských železníc na štvrtkovom stretnutí v Bratislave uviedli, že modernizáciu neplánujú a trať budú udržiavať v súčasných parametroch. Zatiaľ čo z Púchova na hranicu budú vlaky naďalej jazdiť 80-kilometrovou rýchlosťou, na českom území sa rýchlosť zvýši, v niektorých úsekoch to môže byť až 160 kilometrov za hodinu. Do úvahy prichádza aj skrátenie trate, a to v úseku z Hraníc do Milotíc nad Bečvou, kde trať prakticky kopíruje tok Bečvy.

„Vďaka zrýchleniu sa do budúcnosti počíta aj s vedením priamych vlakov z Hornej Lidče až do Olomouca či Přerova,“ uviedol Pšenička.

Súčasťou projektu je aj plán na vytvorenie dopravných terminálov, teda prepojenia s autobusovou dopravou v Hraniciach, Valašskom Meziříčí, Vsetíne, Bystřičce a Horné Lidči. Ľuďom sa tak výrazne skráti prestup z vlaku na autobus. Vo Vsetíne by sa mohlo začať stavať už v roku 2018, aktuálne sa vyberá zhotoviteľ projektovej dokumentácie. Harmonogram počíta s modernizáciou trate po etapách až do roku 2027.

Zrýchlenie má mať prínos aj pre cestujúcich na Slovensko, pretože v Žiline sú dnes krátke časy na prestup na rýchliky smerom na východ. Po modernizácii budú prestupové časy komfortnejšie.

Súčasťou plánov je aj zmena napájania medzi štátnou hranicou a Valašským Meziříčím. Zatiaľ čo teraz sa tu jazdí na jednosmerný prúd, po modernizácii sa má jazdiť na striedavý kvôli tomu, že na Slovensku už prepli sústavu v Púchove a budú pokračovať smerom na Moravu do Lúk pod Makytou.