Telekomunikačná AT&T sa chystá prevziať Time Warner

ČTK |

Americká telekomunikačná spoločnosť AT&T sa usiluje o prevzatie mediálneho konglomerátu Time Warner, vzájomné rozhovory sa dostali do pokročilej fázy. Dohoda by mohla byť uzavretá už tento víkend, napísal v piatok s odvolaním sa na informované zdroje denník The Wall Street Journal (WSJ).