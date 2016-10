Plynovod Turkov a Rusov berie Slovensko zatiaľ ako príležitosť

Slovensko je v pozore. Ide o 400 miliónov eur v čistom pre Slovensko z poplatkov za tranzit plynu. Ak by sme o ne prišli, verejné financie to pocítia a museli by sa zrejme zvyšovať dane. Vláda SR ostro protestuje proti stavbe Nord Streamu II. V prípade plynovodu po dne Čierneho mora do Turecka zatiaľ hovoríme o príležitosti. Slovenská diplomacia ešte vlani v lete na stretnutí v Bratislave upriamila tureckého prezidenta na projekt Eastring, ktorým sa majú prepojiť plynovody na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku až do Turecka. Do strednej Európy a ďalej napríklad do Nemecka by sa tak mohol dostať kaspický plyn, ktorý by konkuroval ruskému.

Stavbu tureckého plynovodu tak berie Slovensko ako možnosť zvýšenia prepravných kapacít plynu na území Slovenska. Pre Pravdu to povedal veľvyslanec pre energetickú bezpečnosť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Pavol Hamžík.

„Každý nový projekt môže byť problém, ale môže byť aj príležitosť. My TurStream vnímame ako možnú príležitosť pre náš projekt Eastring, prípadne pre ďalšie projekty, ktoré sa týkajú Slovenska,“ vyjadril sa Hamžík.

Turecko a Rusko už pristúpili k podpisu dohody o realizácii plynovodu. TurkStream je lacnejšou verziou projektu južnej vetvy zrušeného South Streamu a mal by prepravovať ruský plyn na progresívne rastúci turecký trh. Medzivládnu dohodu pritom ešte minulý týždeň podpísali ministri energetiky oboch krajín za prítomnosti prezidentov Vladimira Putina a Recepa Tayyipa Erdogana. Plyn prepravovaný do Turecka sa má ďalej distribuovať aj do krajín Európskej únie. Dohodu o realizácii projektu, ktorý bol predtým pozastavený pre napätie medzi oboma krajinami, podpísali v rámci Svetového energetického kongresu v Istanbule.

Hamžík: Mnohé projekty stroskotali

Podľa Hamžíka sú zatiaľ otázky spojené s TurkStreamom otvorené. „My sa na TurkStream pozeráme z hľadiska dobudovania severného prúdu, teda Nord Streamu II, rozmýšľame, či ruský Gazprom a jeho partneri získali dostatočné množstvo finančných prostriedkov, to je pre nás signifikantné. Situácia je stále otvorená napriek tomu, že bola podpísaná medzivládna dohoda. Bolo už veľa projektov, ktoré už mali byť, ako napr. South Stream, a nič z nich dnes nie je.“

Rusko otvorene hovorí, že s prepravou plynu cez Ukrajinu po roku 2019 nepočíta. Slovensku však tranzit, naopak, deklaruje, čo sa môže javiť ako protichodné tvrdenie. Rusko Slovensku potvrdilo, že slovenské prepravné kapacity zostanú zachované, rovnako ako aj uzol na Ukrajine, čo znamená, že ruská strana nebude pri preprave plynu obchádzať slovenskú stranu.

„My máme záujem na tom, aby boli stabilné vzťahy po celej tej trase, a to nielen čo sa týka plynu. Tá dôvera však musí byť vzájomná,“ dodal Hamžík. Dohoda o zachovaní kapacít je podľa neho mimoriadna a platí len pre prípad, že Nord Stream II bude postavený.

„Slovensko a Ukrajina sú najväčší prepravcovia ruského plynu na západné trhy so 40-ročnou tradíciou. My by sme chceli, aby už vybudované kapacity nevyšli nazmar, ale naopak, aby sa využívali práve existujúce kapacity tej tradičnej ukrajinsko-slovenskej vetvy,“ uzavrel Hamžík.

Alternatívny Eastring by zase na jednej strane zabezpečil možnosť zásobovať progresívne rastúci turecký trh z európskych zásobníkov, ale tiež by znamenal prístup prepravcov k alternatívnym zdrojom plynu v regióne Čierneho mora, z kaspického regiónu či z Blízkeho východu. Okrem spomínaných krajín sa týka ešte aj Poľska, Ukrajiny, pričom tvorcovia ho pokladajú za najekonomickejší a časovo najmenej náročný projekt v dotknutej oblasti.

Eustream ziskový do roku 2028?

Slovenský prepravca plynu Eustream dosiahol v roku 2015 výnosy z predaja služieb slovenského prepravcu plynu vo výške 776,4 milióna eur. Firma prepravila 55,8 miliardy kubických metrov plynu, o 9,3 miliardy kubíkov viac ako rok predtým. Čísla sú z výročnej správy spoločnosti, kde sa tiež uvádza, že zisk pred zdanením za toto obdobie dosiahol 559,81 milióna eur a firma zaplatila daň zo zisku 141,54 milióna eur.

Eustream má s ruskou stranou zmluvu až do roku 2028 a podľa nej musia Rusi zaplatiť aj za plyn, ktorý neprepravia. V prípade mimoriadnych okolností však zmluva platiť nemusí. Existujú obavy, že Rusko bude po dostavbe Nord Streamu II argumentovať vojnou na Ukrajine a Slovensko sa k poplatkom za neprepravený plyn nedostane. Slovenská vláda vlastní 51 percent akcií spoločnosti Eustream a zvyšný podiel aj s manažérskou kontrolou má česká spoločnosť Energetický a průmyslový holding.

Čo sa týka spomínanej dohody slovenského prepravcu plynu, spoločnosť Eustream rokovala s predstaviteľmi Gazpromu o potenciálnych dosahoch projektu Nord Stream II na toky zemného plynu cez centrálny koridor a strednú Európu ešte v lete.

„Spoločnosť Eustream víta ubezpečenie zo strany Gazpromu, že slovenská, ako aj česká prepravná sieť bude dlhodobo využívaná aj v prípade vybudovania plynovodu Nord Stream II. Eustream takisto vysoko oceňuje porozumenie oboch strán v tom, že vstupný bod z Ukrajiny na Slovensko ostane zachovaný v plnej funkčnosti aj v prípade realizovania projektu Nord Stream II,“ píše sa vo vyjadrení firmy.