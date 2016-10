TurkStream bude stáť miliardy

Pritom len náklady na prvú vetvu sa odhadujú na 4,3 miliardy eur. Plán je pritom ťahať plynovod z ruskej Anapy cez Čierne more až k tureckému pobrežiu k obci Kiyikoy, potom cez Luleburgaz k Ipsale na hranici s Gréckom.

Ruská strana pritom už dávnejšie avizovala, že grécku vetvu TurkStreamu zafinancuje Moskva s tým, že svojich 50 percent Atény splatia neskôr. Celkové náklady by mali dosiahnuť 13,6 miliardy eur vrátane DPH. Tieto čísla poukazujú, že TurkStream bude oveľa lacnejší ako pôvodne plánovaný South Stream, ktorého náklady sa odhadovali na 23,5 miliardy eur.

South Stream mal pôvodne prepravovať 63 miliárd kubických metrov plynu ročne, zatiaľ čo kapacita prvých dvoch rúr tureckého tranzitu bude 31,5 miliardy kubických metrov.

Turecko očakáva v roku 2030 dopyt po plyne v objeme 526 miliárd kubíkov, čo sa týka úhrnného dopytu EÚ a Turecka. Do nákladov na plynovod TurkStream nie sú započítané výdavky vo výške jednej miliardy eur, ktoré boli v minulosti investované do predprípravných prác plynovodu South Stream.

Celková dĺžka plynovodu TurkStream by mala dosiahnuť 900 km, najhlbší bod dvoch paralelných rúr sa by sa mal nachádzať v hĺbke 2 200 metrov pod hladinou mora. Priemer jednej rúry plynovodu je 81,3 cm a táto ročne prepraví 15,75 miliardy kubických metrov plynu. V rámci ďalších krokov, ktorých cieľom je obnovenie rusko-tureckých vzťahov, ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že Moskva súhlasila so zľavou pri cene plynu pre Turecko vo výške 10,25 % a obnoví dovoz tureckého ovocia, zeleniny a iných poľnohospodárskych produktov.

Obe krajiny plánujú zintenzívniť kontakty v oblasti obrany a posúdia spoluprácu v oblasti vesmírnych technológií. Rusko okrem toho buduje prvú tureckú jadrovú elektráreň a turecký prezident Erdogan uviedol, že obe strany sa dohodli na urýchlení jej výstavby.