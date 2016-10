Veľké banky sa pripravujú na presun z Británie

Uviedol to šéf Britskej bankovej asociácie (BBA) Anthony Browne. Verejná a politická diskusia podľa Browna naberá zlý smer a firmy nemôžu čakať do poslednej chvíle.

„Väčšina medzinárodných bánk má teraz projektové tímy pracujúce na tom, ktoré operácie potrebujú presunúť, aby zabezpečili, že môžu naďalej obsluhovať zákazníkov, dátum, ku ktorému sa tak musí stať, a ako to najlepšie urobiť,“ napísal Browne v liste Observer.

Mnoho menších bánk plánuje začať presun ešte pred Vianocami. Väčšia banky by mali začať v prvom štvrťroku budúceho roka.

Mnoho veľkých svetových bánk má svoje európske sídlo v Británii, kde finančný sektor zamestnáva viac ako dva milióny osôb a tvorí takmer 12 percent ekonomiky. Banky v Londýne ťažia z tvz. passportingových práv, ktoré bankám umožňujú voľné prevádzkovanie aktivít po celej EÚ. Hrozí však, že Británia po odchode z Európskej únie o toto právo príde.

Banky už skôr uviedli, že pracujú na plánoch presune niektorých svojich operácií do kontinentálnej Európy, ak sa Británii nepodarí po brexite vyjednať napojenie na jednotný trh EÚ.

Briti sa pre odchod z EÚ vyslovili v júnovom referende. Premiérka Theresa Mayová uviedla, že začne formálne rozhovory s EÚ o odchode z únie do konca marca 2017. Dodala, že chce bojovať o zachovanie prístupu na jednotný trh, niektorí predstavitelia EÚ však trvajú na tom, že Británia by mala výmenou za to pristúpiť k voľnému pohybu zamestnancov z EÚ. To však Británia plánuje obmedziť, napísala agentúra Reuters.