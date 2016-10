Mochovce sú predražené o tretinu, hovorí expert

Úrad jadrového dozoru SR totiž minulý týždeň uviedol, že blok 3 by mal byť spustený v novembri 2017, blok 4 až o rok neskôr. Dostavba mešká už päť rokov. Podľa odborníka na stavbu jadrových elektrární Slovensko mohlo ušetriť.

„Určite sa ušetriť dalo. Keď som odchádzal z elektrární, tak rozpočet na Mochovce 3, 4 bol 50 miliárd slovenských korún (1,66 mld. eur podľa konverzného kurzu, pozn. red.). Minimálne 30 percent nákladov sa dalo ušetriť,“ vyhlásil pre Pravdu generálny sekretár Slovenského jadrového fóra Karol Bodorík.

Aktuálne náklady po ostatnom navýšení rozpočtu sa zastavili na sume 5,1 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si mala dostavba Mochoviec vyžiadať 2,8 miliardy eur. Dostavbu Mochoviec ohlásil po privatizácii taliansky Enel a ten aktuálne z podniku odchádza. Podmienkou však je, že najprv dokončí Mochovce.

Štát má v Slovenských elektrárňach 34 percent akcií. V aktuálnej novej akcionárskej štruktúre má 66 % spoločnosti Slovak Power Holding, vlastnený rovnakým dielom holdingami Enel a Energetickým a průmyslovým holdingom (EPH).

Bodorík: Bez Rusov to nepôjde

Bodorík pôsobil prakticky na všetkých jadrových reaktoroch na Slovensku, či už v Mochovciach, alebo v Jaslovských Bohuniciach. Budúcnosť nášho jadra nevidí ružovo: „Budúcnosť slovenského jadra sa privatizáciou Slovenských elektrární (SE) dosť zamlžila. Keď sa pozriete na vývoj dostavby Mochoviec, blokov 3, 4, to je vlastne obraz alebo výsledok rozhodnutia privatizácie SE. Pretože tú dostavbu riadili a do určitej miery stále riadia ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti z jadrovej energetiky ani z takého komplikovaného procesu, ako je stavba jadrovej elektrárne. Myslím, samozrejme, talianskeho investora, i keď dnes už je to ťažko povedať, že taliansky investor, lebo sa to už chvalabohu pohlo a dostalo sa to do fázy skúšok a hydroskúšok.“

Podľa neho si aktuálne SE nakontrahovali kvalitných ľudí, čo prináša istý progres. Bodorík si nemyslí, že svet nedokáže stavať elektráreň bez Rusov, ani keď sú autori projektu, potrebujeme ich však pri spúšťaní reaktora: „Zoberte si takú elektráreň Bohunice V2, nádobu vyrobila plzenská Škoda, parogenerátory Vítkovice, primárnu nádobu Sigma, elektriku robili JZ a PPA, takže na V2, ale aj na EMO 1 a EMO 2 zostali v ruských rukách len také odborné záležitosti, ako sú napríklad vnútroreaktorové merania. To je koncentrát toho know-how a tak je to aj u nás. Ale pri každom spúšťaní bloku figurovali ruskí špecialisti, pretože sú autori projektu reaktora. V oblasti vnútrojadrových meraní to bez Rusov nepôjde, typ vodovodný energetický reaktor bez ruskej pomoci už vôbec nie.“

Mochovce a stavbu bloku 3 a 4 pritom Bodorík jednoznačne nepokladá za najefektívnejšiu stavbu. „Mochovce 3, 4 určite nie sú najefektívnejšie, termíny už boli viackrát oddialené a náklady vďaka tomu, samozrejme, stúpajú. V tom je podstata tej slabej efektívnosti. Presne vyčísliť, koľko sa mohlo na stavbe ušetriť, by bolo úplné teoretizovanie. Určite by sa však ušetriť dalo.“

Elektrárne: Veríme, že dôjde k dohode

Slovenské elektrárne tvrdia, že pracujú na správe, v ktorej vysvetlenia okolnosti navýšenia rozpočtu a predĺženia termínov. V minulosti argumentovali napríklad udalosťou v japonskej Fukušime, po ktorej sa sprísňovali predpisy. V súvislosti s dostavbou Mochoviec je stanovený kontrolný mechanizmus aj schvaľovaním jednotlivých zmlúv a dodatkov k zmluvám priamo Predstavenstvom Slovenských elektrární, to znamená, že podlieha súhlasu akcionárov spoločnosti. O postupe prác sú tak informovaní pravidelne všetci akcionári. Od roku 2014 pracuje expertná skupina ministerstva hospodárstva a SE, ktorá preveruje postup prác a analyzuje situáciu pred schválením novodefinovaných rozpočtov.

Zmluvy s dodávateľmi vraj zakotvujú aj sankcie v prípade nedostatočnej úrovne vykonanej práce z hľadiska kvalitatívneho i časového. „Pracujeme na správe, s cieľom poskytnúť viac podrobností o stave dostavby tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce, pričom tento dokument s revidovaným harmonogramom a rozpočtom je predmetom diskusie akcionárov. Veríme, že je dôležité, aby bol interne prediskutovaný a dosiahnutá vzájomná dohoda o ďalších potrebných krokoch a v momente dosiahnutia dohody predstavíme tento výstup verejnosti a médiám," reagovala hovorkyňa Slovenských elektrární Janka Burdová. Minister hospodárstva Peter Žiga povedal, že zo situácie okolo Mochoviec je rozčarovaný.

Rusi spustli reaktor novej generácie

To, že výstavbu Mochoviec koordinuje taliansky Enel, kritizuje ruská strana. A to napriek tomu, že Rusi sa cez Škodu JS, jedného z dodávateľov, zúčastňujú na dostavbe Mochoviec.

Denník Pravda na nedávnej jadrovej konferencii vo Viedni oslovil ruskú stranu. Na otázku, koľko vydržia Mochovce a či by Slovensko nemalo stavať inú, možno modernejšiu elektráreň, odpovedal Petr Michajlovič Gavrilov, generálny riaditeľ podniku Gorno-chimičeskij kombinat, člen Rady riaditeľov Rosatomu a viceprezident Ruskej nukleárnej spoločnosti. „Prvý a druhý blok Mochoviec, ktoré boli spustené v rokoch 1998 a 1999, majú pred sebou ešte 15 rokov doby prevádzky, následne určite dôjde k predĺženiu prevádzky. Pre prevádzku reaktorov je zásadná tzv. odolnosť proti krehkému lomu reaktorovej nádoby. V Rusku používame technológie vyžíhania reaktorovej nádoby, ktorá umožňuje predĺžiť prevádzku reaktorov zvýšením tejto odolnosti. Naše skúsenosti ukazujú možnosť predlžovať prevádzku až na 60 rokov, čo je v súlade so súčasnou svetovou praxou. V tej dobe už očakávam nástup rýchlych reaktorov,“ povedal Gavrilov.

Rosatom pritom ešte v auguste spustil aktuálne jediný reaktor generácie III+ v Novovoroneži. „Som veľmi hrdý na to, že blok generácie III+ bol pripojený k sieti práve v Rusku v 6. bloku Novovorežskej jadrovej elektrárne. Má dvojitý kontejnment, lapač taveniny, tepelné výmenníky pasívneho systému odvodu tepla z reaktora, dieselové generátory či čerpadlá navyše. Blok tak môže vydržať blackout plus large break LOCA po 72 hodín bez zásahu operátora,“ povedal pre Pravdu Leonid Aleksandrovič Bolšov, riaditeľ Ústavu pre otázky bezpečného rozvoja jadrovej energetiky, ktorý spadá pod Ruskú akadémiu vied.

Křetínský: Mochovce ovplyvnia cenu za akcie

Meškanie Mochoviec, ktoré navyšuje náklady, už v minulosti kritizovalo viacero odborníkov, vývoj situácie sleduje aj budúci majoritný majiteľ Slovenských elektrární. Podľa Daniela Křetínského, držiteľa 94 % akcií EPH, bude mať oneskorenie vplyv na cenu transakcie. „Je to tak, že, samozrejme, celkové náklady na dostavbu blokov 3 a 4 v Mochovciach, ktoré sú ovplyvnené jednotkovým rozpočtom, ako aj časom uvedenia do prevádzky, sú premietnuté do výpočtu kúpnej ceny. V tomto zmysle je vlastne aj preto celá štruktúra postavená tak, že skutočne dostavbu – stavbu – primárne riešia a zodpovedajú za ňu zástupcovia Enelu, pretože táto časť je logicky záležitosťou Enelu,“ povedal Křetínský.

Celková výška kúpnej ceny bude závisieť od nákladov na dokončenie. „To neznamená, že my, samozrejme, z povahy kúpnej ceny, nemáme absolútny záujem, aby celá stavba prebehla čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, aby SE neboli týmto projektom negatívne ovplyvnené,“ dodal. Celková hodnota transakcie je 750 miliónov eur, podmienkou jej dokončenia je však spustenie nových blokov, ktoré sa aktuálne ďalej naťahuje.