Jihomoravský kraj chce priame osobné vlaky na Slovensko

Ide o ďalšie obnovovanie cezhraničných väzieb, ktoré sa postupne po rozpade Československa prerušili, hoci ľudia v pohraničí aj naďalej jazdia medzi oboma štátmi Dve plánovaná spojenia síce už existujú, ľudia však musia na hraniciach prestupovať, čo výrazne znižuje komfort, povedal ČTK riaditeľ spoločnosti Kordis JMK Jiří Horský. Kedy by priame cezhraničné vlaky mohli vyjsť, sa zatiaľ neodvažuje odhadnúť.

Kto dnes jazdí osobnými vlakmi medzi Břeclavou a Bratislavou, musí prestupovať v Kútoch. Po novom by mali slovenské vlaky zachádzať až na južnú Moravu. „Vznik tohto spojenia ovplyvňuje aj príprava stavby nového mosta cez Moravu. Správca slovenských železníc tiež plánuje od roku 2018 zmodernizovať úsek od hranice do Devínskej Novej Vsi,“ povedal Horský.

Vlaky z Hodonína dnes končia v Javorníku nad Veličkou, respektíve vo Vrbovciach. „Ak by zachádzali do Myjavy, zabezpečia vlaky bez prestupu spojenia prirodzených centier, čo robí verejnú dopravu atraktívnejšou,“ uviedol Horský.

Do Myjavy by jazdili české vlaky. Juhomoravský kraj si musí so slovenským ministerstvom dopravy, ktoré objednáva aj regionálne spoje, dohodnúť pravidlá, ako bude objednávka dopravy mimo územia štátu vyzerať. „Je to aj právne zložitejší problém. Rokujeme o tom a hľadáme riešenie,“ doplnil Horský.

Už pred mnohými rokmi prestali jazdiť tiež vlaky medzi Hodonínom a Holíčom, hoci ide o relatívne veľké mestá vzdialené päť kilometrov, a tiež medzi Sudoměřicami a Skalicou. Kordisu, ktorý je organizátorom integrovanej dopravy na južnej Morave, sa tu podarilo obnoviť autobusovú dopravu. Linka 910 dnes spája siedmimi pármi spojov vo všedný deň a tromi cez víkend všetky mestá, vnútroštátna doprava na Slovensku je však kvôli požiadavke slovenskej strany v autobusoch zakázaná.