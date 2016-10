Z Bratislavy môžete v zime letieť do 22 miest

Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa počas zimnej letovej sezóny 2016/2017 bude lietať na pravidelných linkách do dvadsiatich dvoch miest v šestnástich krajinách. V porovnaní s predošlým zimným obdobím je to o päť destinácií aj štátov viac. Nový zimný letový poriadok vstupuje do platnosti v nedeľu 30. októbra a bude platiť do ďalšej zmeny času, teda do 25. marca 2017.

Pribudnú nové letecké spojenia nízkonákladových spoločností Wizz Air do Kyjeva a Ryanair do Nišu v Srbsku a na letisko Leeds – Bradford vo Veľkej Británii. „V porovnaní s minuloročným zimným letovým poriadkom sú novými aj linky do miest Skopje v Macedónsku od Wizz Air, či Edinburgh a Manchester vo Veľkej Británii (Ryanair), kam sa lieta len od apríla tohto roku, resp. Edinburgh bol v minulosti v ponuke len počas letnej sezóny. Z ponuky destinácií Ryanairu vypadla linka do Londýna-Lutonu,“ informovala v pondelok hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Pravidelné letecké spojenia bude z bratislavského letiska a naň zabezpečovať šesť leteckých spoločností – Ryanair, Pobeda, Wizz Air, flydubai, České aerolínie a Air Cairo. „Novinkou je pritom pravidelný charterový let spoločnosti Air Cairo do Hurghady a z nej s frekvenciou jedenkrát týždenne (od polovice februára 2017 dvakrát týždenne),“ priblížila Ševčíková.

Letecká spoločnosť flydubai zvyšuje frekvenciu letov z pôvodných troch na štyri týždenne a cestujúcim ponúka možnosť spojenia cez Dubaj priamo do Bangkoku v Thajsku, do hlavného mesta Srí Lanky Colomba, do Ománu, na Maledivy či iných miest na Blízkom východe.

Wizz Air otvorí od 17. decembra po Skopje v Macedónsku novú linku do Kyjeva na Ukrajine s frekvenciou dvakrát týždenne a od konca marca 2017 pridá z Bratislavy aj linku do Tuzly v Bosne a Hercegovine a späť. „Ryanair začína od 30. októbra lietať do Eilatu-Ovdy v Izraeli a späť, od 31. októbra pridáva novú linku z bratislavského letiska do Nišu v Srbsku a od 4. novembra pribudne letecké spojenie do Leeds-Bradford vo Veľkej Británii a spiatočne. Všetky tri nové linky možno z letiska Bratislava využiť dvakrát týždenne,“ dodala Ševčíková.

V zimnom období 2015/2016 sa z Bratislavy lietalo pravidelne do sedemnástich destinácií v jedenástich štátoch. Letový poriadok sa v letectve mení dvakrát ročne, so zmenou času.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. História letiska siaha do roku 1946. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.