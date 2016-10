Valónsko obchodnú dohodu s Kanadou v pondelok nepodporí

Vyhlásil to v pondelok predseda regionálneho parlamentu Andre Antoine. EÚ chce obchodný pakt podpísať vo štvrtok na oficiálnom summite, kedy Brusel navštívi kanadský premiér Justin Trudeau. Odobriť dohodu v pondelok vzhľadom na množstvo otvorených otázok „nebude možné“, povedal Antoine pre televíznu stanicu RTL.

Rokovania medzi zástupcami frankofónneho regiónu, Bruselu a Kanady s cieľom nájsť kompromisné riešenie do záveru minulotýždňového summitu EÚ skončili v piatok bez výsledku. Lídri EÚ varovali, že ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu s Kanadou, mohlo by to poškodiť dôveryhodnosť únie ako obchodného partnera a sťažiť dosiahnutie takýchto dohôd s inými globálnymi spojencami, ako sú USA a Japonsko.

Zástancovia dohody CETA tvrdia, že by priniesla miliardy vďaka dodatočnému obchodu prostredníctvom redukcie ciel a iných opatrení na obmedzenie obchodných bariér. Valónsko však chce väčšie garancie pri ochrane svojich farmárov a vysokých európskych štandardov v oblasti trhu práce, životného prostredia a ochrany spotrebiteľov. Dohoda si vyžaduje súhlas všetkých 28 členských štátov EÚ.