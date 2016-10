Strojári v Detve sú v štrajkovej pohotovosti

Zamestnanci PPS Group Detva vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné vyjednávanie o novej kolektívnej zmluve.

24.10.2016 18:11

Celkovo 30 percent Ukrajincov by chcelo mať trvalý pobyt v zahraničí, 40 percent by tam chcelo len pracovať, pričom doma by zostalo takmer 65 percent.