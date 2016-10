Penzisti s dôchodkom z ČR by mali mať menej byrokracie

Kým v súčasnosti musia úradom v ČR každé tri mesiace hlásiť, že ešte žijú, po novom majú potvrdenie o žití vypĺňať len raz ročne. Stretnutie s českou stranou o tejto veci inicioval štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna (Most-Híd).

„Na základe rokovaní, ktoré sa uskutočnili v Prahe tento mesiac, to vyzerá tak, že potvrdenie o žití bude českou stranou vyžadované len raz ročne,“ povedal.

Penzista s dôchodkom z ČR v súčasnosti štyrikrát do roka vypĺňa a podpisuje tlačivo „Potvrdenie o žití“ a následne musí ísť za notárom, ktorý jeho podpis na tomto potvrdení overí. Toto tlačivo potom zašle na Českú správu sociálneho zabezpečenia, čo je obdobou Sociálnej poisťovne na Slovensku. Ak by sa tak nestalo, dôchodok z ČR penzistovi nevyplatia. Legislatívnu zmenu, ktorá má priniesť menej byrokracie pre slovenských penzistov s dôchodkom od našich západných susedov, by mali v ČR schváliť v prvom polroku budúceho roka a účinná má byť do šesť mesiacov odo dňa jej vyhlásenia v Zbierke zákonov. O presadenie menšej byrokracie pre dôchodcov, poberajúcich penziu z ČR, sa už dlhodobo usiluje občianske združenie Dôchodok SkCz.