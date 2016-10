Nová diaľnica zmení Bratislavu aj satelity

Za posledných šesť rokov napríklad v Dunajskej Lužnej ročne pribúda 300 až 350 nových obyvateľov. Dedinka sa mení na malé mestečko. S dobudovaním R7 navyše obec povolí budovať nové ulice. Ľudia stále preferujú radové domy s malými záhradkami s vidinou pokojnejšieho života. Nateraz však zažívajú skôr dopravné zápchy. Doprava je sústredená na jednu cestu. Denne cez Dunajskú Lužnú v smere od Dunajskej Stredy prejde až 28-tisíc áut.

Po R7 by malo po otvorení v apríli 2020 jazdiť okolo 25-tisíc vozidiel. Okrem toho nadväzujúci obchvat Bratislavy po D4 z ciest v hlavnom meste odkloní okolo 50-tisíc áut denne. Krkolomná doprava má prestať limitovať Bratislavu aj satelity v ďalšom rozvoji. Problémová je však aj verejná hromadná doprava. Na najväčšie bratislavské sídlisko Petržalka síce už chodí električka a ľudia na okrajoch mesta využívajú aj vlaky, chýbajú však záchytné parkoviská aj rýchlejšia mestská doprava. Preto mnohí preferujú vidiek. Mimo víkendov je však dochádzanie za prácou autami zo všetkých smerov spojené so zápchami.

"Je absolútne neúnosné každé ráno stáť 1,5 hodiny v zápche a takisto aj poobede,“ povedal Jozef Schnobl, starosta obce Hamuliakovo.

Včera minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) spolu so zástupcami konzorcia Obchvat nula a zástupcami samospráv poklepali základný kameň výstavby projektu D4/R7. Celkovo zo súkromného kapitálu formou PPP projektu vyrastie v blízkosti Bratislavy do konca roka 2020 59,1 kilometra nových diaľnic.

"Táto cesta sa mala stavať už dávno a som rád, že som dnes mohol oficiálne odštartovať jej výstavbu,“ povedal minister Érsek. S výstavbou sa najprv začne na rýchlostnej ceste R7 v blízkosti Holíc. V súčasnosti v danom úseku prebiehajú archeologické a prípravné práce. Stavebný ruch odštartuje výstavbu na jar budúceho roka. "Čakáme na marec, keď začnú v plnom rozsahu stavať túto cestu,“ dodal Érsek.

Pôvodne sa so stavbou obchvatu spolu s rýchlostnou cestou malo začať ešte v prvej polovici tohto roka, čím sa koncesionár vedený španielskou spoločnosťou Cintra dostal do mierneho sklzu. Aj napriek tomu však podľa ministra bude projekt hotový včas.

Rýchlostná cesta R7 umožní rýchlejšie cestovanie v smere do Bratislavy, no bez diaľnice D4 by sa kolóny len posunuli bližšie k mestu. Vďaka diaľnici D4 bude možné prúd áut rozptýliť do jednotlivých bratislavských mestských častí efektívnejšie.

Celá diaľnica bude podľa koncesnej zmluvy prejazdná v októbri 2020. Odvtedy budú vodič môcť využívať diaľnicu D4 od križovatky Jarovce až po bratislavskú mestskú časť Rača spolu s úsekom rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz – Holice. Podľa ministerstva dopravy však prvý úsek, ktorého súčasťou je aj rýchlostná cesta R7, bude odovzdaný skôr, a to v apríli 2020. Zápchy na ceste prvej triedy I/63 tak potrvajú ešte tri a pol roka.

Križovatka Ketelec spojí rýchlostnú cestu R7 s obchvatom Bratislavy po D4. Autor: AAKH

Výstavbu novej cesty starostovia obcí na juhozápadnom Slovensku vítajú. "Ja dúfam, že všetko, čo odznelo, bude pravda, že sa to dodrží a že to všetkým prospeje, nielen obci Hamuliakovo, ale aj celému mikroregiónu, resp. regiónu Podunajsko. My ako starostovia nášho mikroregiónu sme posledné 3–4 roky bojovali o tento obchvat, pravidelne sme sa stretávali, riešili, organizovali a, chvalabohu, je to dnes, ako to je,“ povedal na včerajšom slávnostnom otvorení výstavby Schnobl.

V roku 2020 po dostavbe celého projektu bude podľa Ľubomíra Palčáka, šéfa Výskumného ústavu dopravného v Žiline, po rýchlostnej ceste R7 v úseku Vlčie hrdlo – Ketelec denne jazdiť až 25,9 tisíca automobilov. O 10 rokov neskôr však intenzita dopravy stúpne na 32,2 tisíca vozidiel. Kým rýchlostná cesta R7 bude slúžiť najmä na bežné dochádzanie ľudí do a z hlavného mesta, samotnej Bratislave pomôže diaľnica D4, na ktorú sa rýchlostná cesta napojí.

Diaľnica D4 odľahčí najmä vnútorný obchvat hlavného mesta, pozostávajúci z diaľnice D1, ktorého súčasťou je najvyťaženejší dopravný úsek na Slovensku, Prístavný most. "Na úseku Prístavného mosta, teda od diaľničnej križovatky Ovsište po diaľničnú križovatku Prievoz, sú zaznamenané v pracovných dňoch priemerné denné intenzity na úrovni približne 106-tisíc vozidiel za 24 hodín,“ povedala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková. Na diaľnici D1 v hlavnom meste sa v súčasnosti mieša zdrojová aj tranzitná doprava, čo spôsobuje dopravné zdržania a kolóny. V prípade nehody navyše neexistuje žiadna alternatívna trasa, ktorou by sa vodiči mohli hlavnému mestu vyhnúť.

Pri Rovinke má byť obojstranné odpočívadlo. Autor: AAKH

Celý projekt výstavby, 30-ročnej prevádzky a údržby ciest D4/R7 bude Slovensko stáť 1,764 miliardy eur. Keďže ide o PPP projekt, štát bude diaľnicu splácať až po tom, čo bude odovzdaná do užívania. Následne bude Slovensko ročne platiť za dostupnosť diaľnice a rýchlostnej cesty 52,8 milióna eur.

Diaľničný obchvat D4 však nevznikne v celej svojej dĺžke a neprepojí križovatku Jarovce s križovatkou Stupava-juh. Štát tak v budúcnosti bude musieť vybudovať tunel Karpaty, ktorý odľahčí diaľnicu D2 privádzajúcu vozidlá v smere z Českej republiky do hlavného mesta a umožní im vyhnúť sa Bratislave. Samotnú vnútromestskú dopravu však obchvat nerieši. Štát musí posilniť železničnú prímestskú dopravu a vybudovať záchytné parkoviská. V rámci hlavného mesta musí magistrát Bratislavy rozvíjať mestskú hromadnú dopravu a zaviesť jednotnú parkovaciu politiku.