Cez Dunajskú Lužnú denne prejde 28-tisíc áut

Akým spôsobom sa prejavuje stavebný boom v obci Dunajská Lužná?

Som starostom obce Dunajská Lužná už 6 rokov a za toto obdobie nám ročne pribudlo 300 až 350 nových obyvateľov. Aktuálne máme k trvalému pobytu v obci nahlásených 6¤200 obyvateľov, fyzicky ich v obci býva spolu okolo 8-tisíc – ten rozdiel sú tí, ktorí nie sú prihlásení na trvalý pobyt, ale žijú tu, existujú a majú svoje potreby. Nárast počtu prihlásených obyvateľov v poslednom období spôsobil okrem iného aj fakt, že sme prijali rôzne opatrenia, ktoré zaväzovali ľudí, aby sa prihlásili na trvalý pobyt. Konkrétne máme nedostatočné kapacity v škôlke či v škole a tak sme dali podmienku, že obaja rodičia musia mať trvalý pobyt v obci. Spôsobilo to nárast počtu obyvateľov o ďalších 300 ľudí v priebehu pár mesiacov. Fyzicky tu daní existovali samozrejme aj pred prihlásením. Čo sa týka stavebného boomu, aktuálne obec nepovoľuje nové lokality – dôvodom je nevyriešená infraštruktúra a doprava. Je povolené zahusťovanie existujúcej výstavby a staré dobiehajúce územné rozhodnutia sú stále platné, ale ten stavebný boom držíme a pustíme ho, keď bude skolaudovaná R7.

Aká je aktuálna dopravná situácia v obci?

Moje štatistiky hovoria, že v obci je približne 3-tisíc áut, ktoré chodia denne do Bratislavy. A z obce Dunajská Lužná – to už nie je moja štatistika – denne chodí 27-tisíc až 28-tisíc. Čiže asi 25-tisíc áut migruje cez našu obec. Očakávame, že nový obchvat zníži tieto čísla o 50 až 60 percent, pretože gro vozidiel je z Trnavského kraja, od Šamorína.

Spĺňa naplánovaná R7 očakávania obce?

Čo má trápi, je, že naša obec niekoľkokrát požadovala od Národnej diaľničnej spoločnosti už pri projekcii pripojenie na R7 medzi obcami Kalinkovo a Dunajská Lužná, aby aj tieto obce mali možnosť pripojenia na obchvat. Tá možnosť tu síce je, ale medzi Šamorínom a Dunajskou Lužnou, kde je jediný výjazd. Rozvojová časť, ktorá je medzi Kalinkovom a Jánošíkovou, tak tá nemá možnosť sa pripojiť, keďže tomu bránia určité technické normy. Máme však sľúbené, že v prípade enormnej potreby sa to vybuduje. V projekte to však nie je zahrnuté ani spomenuté, takže tomu veľmi neverím. Môj odhad je, že z Kalinkova a z Hamuliakova chodí aktuálne 5-tisíc až 6-tisíc áut a tieto sa nebudú vedieť dostať na R7 inak len tým, že si spravia pomerne veľkú okľuku na Šamorín. To znamená, že opäť pôjdu cez Dunajskú Lužnú.

Aké sú náklady na prisťahovanie do satelitných obcí?

A koľko stojí auto? Či si niekto kúpi za 50-tisíc alebo 200-tisíc, či si kúpi hotový dom od súkromníka alebo si kúpi len pozemok, v akom stave sú tam siete, a tak ďalej. Je veľmi veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu bývania v tejto lokalite, všade je to inak.