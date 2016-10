Nezamestnaný stojí štát 1 500 eur za rok

„Z medzinárodných skúseností sa ukazujú ako najúčinnejšie najmä vzdelávacie a tréningové programy či poradenské služby pri hľadaní práce. Významnú úlohu hrajú spolu so službami zamestnanosti aj sankcie pre nespoluprácu,“ uvádza sa v analýze Inštitútu finančnej politiky patriaceho pod ministerstvo financií. Podľa informácií denníka Pravda súčasná vláda už v budúcom roku chystá zrušenie platenia zdravotných odvodov za ľudí odmietajúcich pracovné ponuky od úradov práce.

Zároveň zamestnávatelia ministerstvu práce pripravili zoznam rekvalifikačných kurzov, ktorých absolvovanie prinesie nezamestnaným isté pracovné miesto. „Dnes sa rekvalifikačné kurzy robia na základe požiadaviek nezamestnaných. Tieto by boli robené na základe požiadaviek firiem. Ukončenie rekvalifikácie tak pre nezamestnaného znamená okamžitý nástup do novej práce,“ uviedol Jaroslav Holeček, výkonný viceprezident zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Nezamestnaní by v závislosti od vzdelania získavali rekvalifikáciu v odboroch nástrojár, obrábač kovov, ale aj programátor, či IT špecialista. „Len zväz automobilového priemyslu by v najbližších štyroch rokoch vedel do takýchto kurzov prijať 6-tisíc nezamestnaných,“ dodal Holeček.

Súčasná nezamestnanosť dosahuje na Slovensku hodnotu 9,42 percenta. To znamená, že do práce môže z úradov práce nastúpiť takmer 256-tisíc ľudí. Z aktuálnych nástrojov využívaných na podporu zamestnania ľudí bez práce sú najefektívnejšie absolventská prax a dobrovoľnícka činnosť. Podpora pre mladých do 29 rokov dokázala zamestnať ešte viac ľudí, ale za oveľa vyššie náklady. Napríklad až 502,8 eura mesačne mohol získať podnikateľ v roku 2015 za vytvorenie pracovného miesta v oblasti s nezamestnanosťou nad 12,79 percenta. Štát mu peniaze posielal pol roka až rok a rovnako dlho musel podnikateľ pracovné miesto udržať aj po vyčerpaní štátnej podpory.

Štát na fungovanie úradov práce v roku 2015 minul 1,5 miliardy eur. Táto suma zodpovedá až 1,9 percentu hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky. Najviac peňazí, až takmer 1,19 miliardy eur, sa minulo na vyplácanie rôznych typov dávok a zdravotného poistenia. Náklady na fungovanie úradov práce zhltli približne 155 miliónov eur. Aktívne opatrenia trhu práce stáli okolo 130 miliónov eur. Práve pod aktívnymi opatreniami trhu práce sú schované rôzne rekvalifikácie zvyšujúce šancu nezamestnaných uplatniť sa na trhu práce. Tiež do nich patria rôzne podpory, motivujúce firmy zamestnať ľudí viac ako rok bez práce.

„Výdavky na aktívne opatrenia trhu práce prepočítané na jedného registrovaného nezamestnaného patria na Slovensku k najnižším v Európskej únii. Takýto prepočet je ovplyvnený pretrvávajúcim veľkým počtom nezamestnaných na Slovensku,“ uvádza sa v analýze Inštitútu finančnej politiky.

Ak by sa Slovensko chcelo vyrovnať okolitým krajinám, muselo by k minutým 130 miliónom eur prihodiť ďalších 234 miliónov eur. Viac peňazí je pritom potrebné investovať hlavne do zamestnania Rómov. V opačnom prípade sa Slovensko nikdy nezbaví osád s ľuďmi žijúcimi len zo sociálnych dávok. Sociologička Zuzana Kusá napríklad upozorňuje, že v prípade Rómov žijúcich na úplnom okraji spoločnosti je potrebné zamerať sa aj na zlepšovanie školskej dochádzky a bytovej otázky. Najväčší problém je v tom, že väčšinová spoločnosť musí tvrdo splácať desaťtisícové hypotéky, a tak je výstavba bytov pre Rómov veľmi nepopulárna.