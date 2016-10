ZSSK pridá 30 posilových vlakov a dva mimoriadne rýchliky

Ako štátny osobný vlakový dopravca v utorok informoval, od štvrtka 27. októbra do utorka 1. novembra vypraví dva posilové vlaky kategórie EuroCity, štrnásť rýchlikov ®, desať regionálnych rýchlikov (RR), dva expresy (Ex) a štyri regionálne expresy (REX).

„Najviac vlakov (dvanásť) pôjde v nedeľu 30. októbra a v utorok 1. novembra (desať), keď ZSSK očakáva najväčší záujem cestujúcich, najmä v smere z východného Slovenska do Bratislavy,“ priblížil odbor komunikácie ZSSK. Okrem dvoch mimoriadnych rýchlikov cestovné poriadky posilových vlakov sú zverejnené v platnom grafikone 2015/2016 na portáli slovakrail.sk.

Mimoriadne rýchliky pôjdu medzi Bratislavou a Košicami. Tieto vlaky budú zložené z desiatich vozňov 2. triedy, do ktorých je možné zakúpiť si miestenky. Mimoriadny rýchlik R 11609 má v piatok 28. októbra odchod z Bratislavy o 13:34 a príchod do Košíc o 19:45. Mimoriadny rýchlik R 11610 bude v utorok 1. novembra odchádzať z Košíc o 14:19 a do Bratislavy príde o 20:23.

„Posilnené o ďalšie vozne budú aj vybrané pravidelné vlaky kategórií Ex, R, RR, REX a osobné vlaky,“ dodala ZSSK. Štátny dopravca odporúča zakúpiť si včas miestenky vzhľadom na zvýšený záujem o cestovanie a zabezpečenie si miesta na sedenie.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. vznikla ako samostatný osobný dopravca začiatkom roku 2005. Je jedným z troch nástupníckych podnikov bývalých jednotných železníc, má základné imanie 212,44 mil. eur. Jej jediným akcionárom je štát v zastúpení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.