Do bratislavského Volkswagenu prejde 550 ľudí zo závodu v Györi

„VW SK intenzívne investuje, stavia nové haly a pripravuje sa na nábehy nových produktov. To si vyžaduje stovky nových zamestnancov, ktorí na pracovnom trhu na Slovensku chýbajú,“ uviedol člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo VW SK Eric Reuting. Zamestnanci z výrobného závodu v Györi by na Slovensku mali zostať do roku 2018. Podľa vyjadrení automobilky by sa mali po začatí sériovej výroby nového modelu v Audi Hungaria do materského závodu v Maďarsku vrátiť.

Ako ďalej spoločnosť VW SK uviedla, zamestnancov zo závodu Audi Hungaria v bratislavskom závode nasadia postupne a pôsobiť budú ako pracovníci montáže finiš centra, kvality, karosárne a lakovne. Automobilka má pracovníkom maďarského závodu zabezpečiť autobusovú prepravu aj tlmočníkov, pričom naďalej zostanú zamestnancami Audi Hungaria.

„Nakoľko ani dočasné nasadenie pracovníkov zo sesterského podniku Audi Hungaria nepokryje personálne potreby bratislavského závodu, budú aj v najbližších mesiacoch pokračovať nábory a prijímanie nových zamestnancov na desiatky otvorených pracovných pozícií do výrobnej aj nevýrobnej oblasti naprieč celou firmou,“ uzavrela automobilka.