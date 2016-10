Slovensko je zásadne proti plynovodu Nord Stream 2

Uvedomiť by sa podľa neho mala najmä vláda európskej krajiny, ktorá chce projekt spoločne s Ruskom realizovať. „Pokiaľ my ako Európska únia zavádzame voči Rusku sankcie, tak zároveň nemôže líder týchto sankcií robiť projekt Nord Stream 2. Oficiálna vláda lídra sa tvári, že nevie o projekte nič, ale rozhodujúce spoločnosti v danej krajine sú súčasťou konzorcia, ktoré plánuje plynovod stavať. To je asi choré,“ povedal Žiga, ktorý poukázal aj na ekonomické dôvody. „Slovensko ako štát má príjem z poplatkov za tranzit plynu. Ak bude Nord Stream 2, bude tento príjem ohrozený,“ dodal minister s tým, že Slovensko môže stratiť pozíciu jedného z európskych lídrov v preprave plynu.

Slovenský minister hospodárstva je presvedčený, že existujúce plynovodné prepravné kapacity v Európe sú v súčasnosti dostatočné. „Veď aj Nord Stream 1 sa využíva len na 50 %, podobne ako aj náš prepravný plynovod. To znamená, že nevidíme ani kapacitnú potrebu budovať takýto plynovod,“ podotkol Žiga.

Minister prisľúbil, že slovenskí predstavitelia budú robiť všetko preto, aby sa zabránilo výstavbe plynovodu Nord Stream 2, ktorý má zvýšiť prepravu zemného plynu do Nemecka. „Osobne si myslím, že v roku 2019, kedy by mala vypršať zmluva medzi Ruskom a Ukrajinou (o preprave plynu – pozn. red.), nebude tento projekt hotový. V tejto chvíli však neviem povedať, či nakoniec projekt Nord Stream 2 bude úspešný alebo nie, lebo nie sme taký hráč, aby sme to vedeli úplne ovplyvniť,“ konštatoval Žiga.

V septembri minulého roka Gazprom vytvoril konzorcium so spoločnosťami E.ON, BASF/Wintershall, OMV, ENGIE a Royal Dutch Shell s cieľom vybudovať plynovod Nord Stream 2, ktorý by umožnil Rusku do konca roka 2019 úplne obísť Ukrajinu a tým pádom aj Slovensko. Práve koncom roka 2019 končí platnosť rusko-ukrajinskej zmluvy o preprave plynu cez Ukrajinu do západnej Európy. Trasa Nord Stream 2 by kapacitu plynovodu zdvojnásobila na 110 miliárd kubických metrov ročne.