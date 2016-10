Prezident podpísal zvýšenie stropu sociálnych odvodov

Tohtoročný maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov v sume 4 290 eur tak stúpne na 6 181 eur. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Zvýšenie stropu na platenie sociálnych odvodov majú lepšie zarábajúcim kompenzovať vyššie nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne, ako aj vyššia náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti (PN) zamestnanca, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ počas prvých desiatich dní PN.

Maximálny vymeriavací základ na výpočet nemocenských dávok a náhrady príjmu pri PN stúpne z 1,5-násobku na 2-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Najvyšší možný vymeriavací základ na výpočet týchto dávok tak pôjde nahor z tohtoročných 1 287 eur na 1 766 eur. Maximálna suma náhrady príjmu pre zamestnanca, resp. nemocenskej dávky pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) sa následkom toho počas prvých troch dní trvania PN zvýši z tohtoročných 10,58 eura na 14,51 eura na deň. Od štvrtého dňa trvania PN najvyššia možná náhrada príjmu zamestnanca, resp. nemocenskej dávky pre SZČO stúpne z tohtoročných 23,27 eura na 31,93 eura na deň. Na takéto maximálne sumy dávok budú mať nárok tí, ktorí v tomto roku zarábajú v hrubom najmenej 1 766 eur.

Druhou kompenzáciou za zvýšenie stropu na platenie odvodov bude to, že od začiatku budúceho roka sa už nebude znižovať miera zásluhovosti pri výpočte najvyšších penzií. Tohtoročné krátenie hrubých príjmov presahujúcich 1,25-násobok priemernej mzdy na Slovensku až do trojnásobku priemernej mzdy na Slovensku sa zachová aj naďalej. Toto krátenie v tomto roku spočíva v tom, že z hrubej mzdy v rozmedzí od 1,25-násobku priemernej mzdy do 3-násobku priemernej mzdy štát v tomto roku uzná len 68 %. Ak by sa takéto krátenie nezachovalo, tak by štát v budúcom roku uznal už len 64 % a od roku 2018 už len 60 % zo zárobku v rozmedzí od 1,25-násobku do 3-násobku priemernej mzdy. Hrubú mzdu prevyšujúcu trojnásobok priemernej mzdy štát do úvahy pri výpočte dôchodkov vôbec neberie.

Takisto sa však od začiatku budúceho roka zachová súčasná miera solidarity pri výpočte najnižších dôchodkov. Ak budúci penzista zarába menej ako priemernú mzdu na Slovensku, tak mu štát v tomto roku pri výpočte dôchodku k jeho hrubej mzde pridá 20 % zo sumy, ktorá mu chýba do priemernej mzdy. Takýto postup bude platiť aj naďalej. Ak by parlament zachovanie miery solidarity neschválil, tak by štát v budúcom roku ľuďom s podpriemernou mzdou pri výpočte dôchodku pridal 21 % a od ďalšieho roku 22 % zo sumy, ktorá žiadateľovi o dôchodok chýba do priemerného zárobku na Slovensku.