Obchod desaťročia držia stále v šachu Valóni

Pakt si vyžaduje súhlas všetkých členských štátov bez výnimky. Belgická vláda to však pre nesúhlas Valónov, ale aj ďalších belgických regionálnych parlamentov nemôže schváliť. Od minulého týždňa si preto v Belgicku podávajú kľučky vrcholoví predstavitelia únie, ale aj kanadskej vlády, ktorí sa ich snažia presvedčiť. Čas na podpis dohody EU-Kanada sa kráti, únii na to zostáva už len jeden deň. Summit v Kanade, na ktorom dohodu majú slávnostne obe strany spečatiť podpisom, sa má konať už tento štvrtok.

V pondelok belgický premiér Paul Magnette potvrdil, že dohodu s Kanadou podpísať nemôžu. Valóni totiž nechcú stále ustúpiť. Európska komisia napriek tomu verí, že vo štvrtok k slávnostnému spečateniu 6-ročných vyjednávaní dôjde. Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz však už taký optimistický nie je. V utorok podľa agentúry Reuters na pôde europarlamentu povedal, že podľa neho tento týždeň k podpisu dohody nedôjde. Komisia tvrdí, že ak by sa aj štvrtkový summit s Kanadou neuskutočnil, uzavretie CETA stále bude otvorenou otázkou. Informovaní činitelia si pritom myslia, že Belgicko bude schopné vyriešiť momentálny pat, spôsobený do značnej miery internou belgickou politikou, v priebehu niekoľkých týždňov. Po odklade by tak zmluva mohla byť podpísaná v novembri alebo začiatkom decembra.

Výhrady voči investorom

Valóni sa obávajú, ako bude v budúcnosti vyzerať ochrana investícií. Podľa nich poskytne CETA možnosť nadnárodným firmám investujúcim v zahraničí súdiť sa s krajinami EÚ. Proti tejto časti dohody sú aj európski odborári. „Viac ako tri a pol milióna ľudí podpísalo petíciu proti CETA. Masívne protesty prebehli v Nemecku aj v Bruseli. Postupne počuť aj z ostatných častí Európy hlasy proti podpisu tejto dohody, ktorá je vnímaná ako akási predzvesť kontroverznej dohody TTIP medzi Európou a Spojenými štátmi americkými,“ komentuje prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár. Podľa neho podobne ako TTIP ani CETA neobsahuje žiadne záväzky, ktoré by chránili pracujúcich alebo životné prostredie. „Nechráni verejné služby, pracovné normy ani demokratické rozhodovanie. CETA obsahuje investičný súdny systém (ICS), ktorý poskytuje zahraničným investorom možnosť žalovať vlády za predpisy a postupy, ktoré im budú blokovať ich podnikanie. Prenesené do reality to môže znamenať, že vlády sa budú obávať urobiť kroky na ochranu napríklad sociálnej starostlivosti alebo už spomínaného životného prostredia, lebo sa budú obávať nákladných súdnych sporov,“ myslí si Kollár.

Podľa Európskej komisie má byť CETA modelom pre ďalšie obchodné dohody s inými ekonomicky rozvinutými štátmi. Predstavuje podľa Bruselu radikálnu reformu riešenia investičných sporov. Dohoda po jej definitívnom podpise má vytvoriť stály súd s 15 profesio­nálnymi sudcami, ktorých bude delegovať EÚ aj Kanada, pričom všetky pojednávania budú verejné. Sudcovia budú platení zo spoločného európsko-kanadského rozpočtu.

Komisia si za dohodou stojí

Európska komisia poukazuje na fakt, že v deň nadobudnutia účinnosti dohody CETA sa zruší clo na 98 percent všetkých colných položiek Kanady a EÚ. Ročne si tak polepší ekonomika únie o 12 miliárd eur. „Komplexné zrušenie ciel znamená, že dohoda CETA vytvorí množstvo nových príležitostí pre podniky v rámci EÚ, ktoré chcú zväčšiť objem vývozu do Kanady a stať sa súčasťou dôležitých hodnotových reťazcov v Severnej Amerike. Dohoda CETA bude znamenať liberalizáciu obchodu vo všetkých významných oblastiach vývozu z EÚ vrátane strojov a vybavenia, chemických látok a plastov a motorových vozidiel,“ uvádza komisia. Podľa dohody CETA zruší Kanada a EÚ clá pre približne 93 percent poľnohospodárskeho a agropotravinárskeho sortimentu, čím sa vytvoria nové príležitosti pre vývozcov.

„Je dôležité zdôrazniť, že dohoda CETA nebude mať vplyv na existujúce požiadavky EÚ týkajúce sa geneticky modifikovaných organizmov alebo použitia hormónov a látok podporujúcich rast hospodárskych zvierat,“ dodáva komisia. Valóni ani ďalšie belgické regióny si to však nemyslia. „Proti ratifikácii CETA sa vyslovila nielen Európska odborová konfederácia, ale aj Európska federácia odborových zväzov verejných služieb, ktorej členmi sú aj niektoré slovenské odborové zväzy verejných služieb. A obe organizácie spolu s množstvom iných mimovládnych organizácií už dlhodobo poukazujú na nevýhodnosť tejto dohody pre Európu,“ tvrdia slovenské odbory. Valóni sú stále presvedčení o tom, že obchodná zmluva medzi úniou a Kanadou zníži ochranu európskych zamestnancov, zhorší životné prostredie a zníži konkurencieschop­nosť európskych poľnohospodárov.