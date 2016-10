Na slovenskej strane sa začína výstavba mosta v Komárne

„Slovensko si splnilo svoju domácu úlohu a začali sme stavať cestnú prípojku na most. Výstavbu samotného mosta si na seba zobrali naši maďarskí kolegovia. Verím, že už čoskoro sa odštartujú práce aj na ich strane,“ uviedol minister dopravy Arpád Érsek.

Stavebný projekt mosta a príjazdových ciest na oboch stranách hranice je rozdelený na časti, ktoré majú postaviť maďarská a slovenská strana. Každá krajina bude budovať vlastnú príjazdovú cestu k mostu. Za verejnú súťaž na samotné mostné teleso cez Dunaj prevzala podľa medzištátnej dohody zodpovednosť maďarská strana, náklady sa medzi obe krajiny rozdelia. Celkový odhadovaný rozpočet projektu je cez 117 miliónov eur. Slovensko získalo z fondov EÚ (Nástroj na prepojenie Európy) viac ako 47 miliónov eur, Maďarsko môže počítať s príspevkom vo výške viac ako 52 miliónov eur.

Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Bruselu by mal byť nový cestný most hotový do konca mája 2019.