Pri Triblavine nemajú byť kolektory, odporučili dopravní inžinieri

Súčasťou by mali byť aj odstavné pruhy a krátky križovatkový kolektor v úseku križovatka Vajnory – križovatka Ivanka – sever. Taký je názor pracovnej skupiny dopravných inžinierov, ktorá vznikla na žiadosť šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti.

„Pôvodná koncepcia šesťpruhu s kolektormi po celej dĺžke je z dopravno-inžinierskych ako i z ekonomických dôvodov neefektívna a teda nie je opodstatnená,“ konštatuje sa v stanovisku pracovnej skupiny zverejnenom v stredu.

Kolektorový návrh podľa odborníkov predstavuje kolízne riešenie najmä z hľadiska množstva kolíznych bodov a priepletov medzi súbežnou komunikáciou a telesom diaľnice. Navrhovaný počet 8 jazdných pruhov na D1 odborníci pritom považujú za maximálny a neodporúčajú s vyšším počtom pruhov uvažovať ani v ďalekom výhľade.

„Nie je žiaduce koncentrovať dopravu do jedného miesta, naopak, je potrebné dopravu pri vstupe do mesta rozptýliť do viacerých vstupov a dôslednejšie uplatňovať budovaný radiálno-okružný systém,“ píše sa v stanovisku.

Rozostavaná stavba križovatky Triblavina musí podľa pracovnej skupiny rešpektovať pripravenú koncepciu výstavby križovatky D4/D1 v technickom riešení a zároveň aj termínovú koordináciu. V realizácii stavby je podľa odborníkov nevyhnutné prijať opatrenia na splnenie tejto požiadavky. Celkovú rekonštrukciu diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou je pritom podľa pracovnej skupiny nevyhnutné realizovať do konca novembra 2020 a križovatku Triblavina vybudovať len v takom rozsahu, ktorý zabezpečí podmienky pre výstavbu D4/D1 z technického a termínového hľadiska bez obmedzenia.

Ministerstvo dopravy sa v utorok vyjadrilo, že po zverejnení stanoviska pracovnej skupiny prijme spolu s NDS finálne rozhodnutie, ktoré zabezpečí dopravu v spomínanom území. Občianske združenie (OZ) Triblavina zorganizovalo v utorok popoludní pri ministerstve dopravy zhromaždenie za výstavbu križovatky Triblavina a rozšírenie diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou podľa pôvodných plánov, teda s troma pruhmi a dvoma súbežnými kolektormi v každom smere. Aktivisti tvrdia, že navrhované zmeny bez kolektorov sú v rozpore so zákonom a územným plánom, slúžia developerom, a nie obyvateľom okolitých obcí.