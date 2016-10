Arriva spojí vlakom Nitru s Prahou

"Priame vlakové spojenie z Nitry cez Trenčín až do Prahy ponúkneme cestujúcim ako prví v histórii,“ povedal generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan.

Od marca tohto roka prevádzkuje Arriva linku Trenčín – Praha. Ukázalo sa, že záujem cestujúcich o priame spojenie Trenčína s Olomoucom alebo Prahou je obrovský. Nedeľňajšie spoje bývajú pravidelne vypredané.

„Našu ponuku budeme rozširovať a potenciál vidíme aj v predĺžení linky do Nitry. Vďaka tomu by sme dokázali lepšie obslúžiť obyvateľov stredného Považia, ktorí doteraz nemali možnosť priameho vlakového spojenia s Českou republikou,“ dodal Ivan. Nové spoje budú premávať od 11. decembra 2016, odkedy začne platiť nový cestovný poriadok. Časť z nich začne premávať na jar 2017. Výrazne sa zvýši aj počet vlakov na trase Trenčín – Praha, pričom niektoré z nich budú vyrážať už z Nitry.

Arriva tento rok kúpila od materského koncernu Deutsche Bahn ďalšie štyri motorové vlaky typu 845, ktoré do Trenčína jazdia už dnes. Po ich kompletnej rekonštrukcii a prestavbe na diaľkové motorové vlaky bude po slovenských a českých koľajniciach od roku 2017 v pravidelnej prevádzke jazdiť päť súprav vlakov Arriva. Doteraz prevádzkovala spoločnosť na trase Trenčín – Praha jeden víkendový expres v každom smere. Ten išiel z Prahy v sobotu ráno do Trenčína a v nedeľu popoludní späť z Trenčína do Prahy. V priebehu roka 2017 sa počet vlakov na tejto linke výrazne zvýši a jej predĺžením do Nitry vznikne jediné priame železničné spojenie Nitry a miest na strednom Považí s Českou republikou.

Od decembra začne v piatky jazdiť nový popoludňajší vlak z Prahy do Nitry, ktorý sa vráti v sobotu dopoludnia späť z Nitry cez Trenčín do Prahy. Od apríla 2017 bude tento spoj jazdiť každý deň. V apríli začne premávať popoludňajší vlak z Trenčína do Prahy vždy v piatok, sobotu a nedeľu, pričom počas víkendu bude začínať už v Nitre. Počas letnej sezóny bude jazdiť každý deň. Ranný vlak z Prahy do Trenčína bude premávať zatiaľ iba v nedeľu, v apríli začne jazdiť už aj v piatok, sobotu a nedeľu, v pri­ebehu letnej turistickej sezóny od 12. júna do 1. októbra bude jazdiť každý deň. V sobotu ráno bude predĺžený až do Nitry.