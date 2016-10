Rusi zvažujú, že Nord Stream II nepostavia

Ruský producent plynu, spoločnosť Gazprom, zvažuje, že odstúpi od dohody o výstavbe plynovodu Nord Stream II. Podľa informácií Reuters by Gazprom mal toto rozhodnutie oznámiť európskym partnerom už 9. novembra tohto roka. Projekt, ktorého cieľom bolo zvýšiť kapacitu plynovodu Nord Stream na dne Baltického mora, už dávnejšie kritizovali niektorí členovia EÚ na čele so Slovenskom. Plynovod by obišiel Ukrajinu aj Slovensko a narušil by tradičnú trasu. Slovensko by na poplatkoch prišlo ročne o stámilióny eur.