Volkswagen investuje na Slovensku viac ako Jaguar

„Postavením logistického centra čo najbližšie k výrobe automobilov výrazne znížime naše náklady. Zároveň vytvoríme stovky nových pracovných miest,“ povedal včera Ralf Sacht, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia. Nové logistické centrum s rozlohou 125-tisíc štvorcových metrov bude stáť hneď vedľa práve rozostavanej karosárne Porsche Cayenne. Okolo závodu najväčšej automobilky pôsobiacej na Slovensku je aktuálne čulý stavebný ruch. Na priblíženie veľkosti prebiehajúcich stavebných prác – len rozloha nového logistického centra zodpovedá veľkosti 15 futbalových štadiónov. Okrem neho sa postavia aj dve nové administratívne budovy a parkovisko na vybavovanie kamiónov.

Dodávka dielcov v automobilovej výrobe funguje na princípe Just-in-time. Dodané súčiastky sa teda prakticky okamžite použijú vo výrobe. V novom logistickom centre Volkswagenu preto budú inštalované najnovšie automatické technológie. „Patria sem napríklad automatické zakladače s kapacitou 200-tisíc malých zásobníkov na drobné nakupované montážne dielce. Zakladače budú plne automatizované a dokážu uskladniť a súčasne vyskladniť až 1¤360 zásobníkov za hodinu,“ priblížil Sacht. Súčasťou logistického centra bude aj sklad vysokonapäťových batérií, ktoré sa používajú do elektrických vozidiel Volkswagen e-up! a plug-in hybridných vozidiel.

Podľa Volkswagenu nové logistické centrum zníži nákladnú dopravu v Devínskej Novej Vsi. „Postaviť ho stihneme do konca roka 2017 a za relatívne krátky čas určite stihneme dodržať stanovené náklady, termíny a kvalitu,“ ubezpečil Meno Requardt, predseda predstavenstva VGRE SK. Pre automobilku nové logistické centrum postaví v tomto roku založená stavebná spoločnosť Volkswagen Group Real Erstate Slovakia.

Výroba luxusného Porsche

Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku od roku 1991 a za ten čas už vyrobil vyše 4,5 milióna automobilov. Fabrika za posledné štyri roky v každom roku zrealizovala investície za stovky miliónov eur. Napríklad v roku 2015 sa v Bratislave spustila výroba nového Audi Q7. Nové modely automobilov opúšťajú výrobné pásy aj ako plug-in hybridy a čisto elektrické vozidlá. Automobily vo verzií plug-in hybrid sa dajú dobíjať aj z elektrickej zásuvky a výrobu technologicky náročných vozidiel opäť ako prvý získal bratislavský závod Volkswagenu.

V roku 2017 sa okrem výstavby nového logistického centra dokončí už rozbehnutá výstavba karosárne Porsche Cayenn za 500 miliónov eur. Slovensko vďaka tomu po prvý raz vo svojej histórií získa kompletnú výrobu luxusných športovo úžitkových automobilov značky Porsche. Doteraz sa v krajine vyrábala len karoséria a kompletné zmontovanie vozidiel sa robilo v nemeckom meste Lipsko. Automobily tak mohli niesť zákazníkmi požadovanú značku Made in Germany. V minulosti zákazníci napríklad odmietali vo Fínsku vyrobený Porsche Boxter. Presuniete kompletnej výroby na Slovensko je tak známkou veľkej dôvery v kvalitu automobilov vyrobených u nás.

Slovensko v hre o ďalší závod

Už o pár rokov majú byť autá s elektrickým pohonom lacnejšie ako súčasné vozidlá s benzínovým a naftovým motorom. Takúto víziu načrtol vedúci stratég automobilky Volkswagen Thomas Sedran. Ten zároveň do konca tohto roka prijme rozhodnutie o budovaní nových závodov na výrobu autobatérií. V rámci koncernu ako prvý začal elektrické vozidlá vyrábať práve bratislavský závod Volkswagenu. „Určite sme pripravení ponúknuť koncernu svoje skúsenosti s výrobou vozidiel poháňaných na elektrinu,“ povedal Sacht. Ak by Slovensko nakoniec získalo vybudovanie závodu na elektrické batérie, na Slovensku by vznikli stovky až tisícky nových pracovných miest.

Najväčším problémom Slovenska v boji o nové investície môže byť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Už v polovici novembra nastúpi v bratislavskom závode na výpomoc 550 zamestnancov z maďarského Audi Hungaria. Približne sto kvalifikovaných zamestnancov dokáže automobilke každý rok dodať jej vlastná Duálna akadémia. Až čas ukáže, či tento počet bude, alebo nebude stačiť na získanie závodu na výrobu elektrických batérií.

Okrem nemeckých vrcholových manažérov sa na položení základného kameňa zúčastnili aj slovenskí politici. Podpredseda vlády Peter Pellegrini, minister hospodárstva Peter Žiga a župan Pavol Frešo. „Uvedomuje si problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, a preto podporujeme rozbeh duálneho vzdelávania na Slovensku,“ ubezpečil Pellegrini. Problém spočíva v tom, že deti s vyučovaním týždeň stráveným vo výrobných halách podnikov a ďalší týždeň v školských laviciach začnú prichádzať do praxe až o tri roky. Automobilový priemysel pritom už dnes hlási potrebu tisícov vzdelaných ľudí a problém sa ešte viac zvýrazní po vybudovaní automobilky Jaguar Land Rover. Spolu s trnavským PSA Peugeot Citroën Slovakia a žilinskou Kia Slovakia budú v domácej ekonomike pôsobiť až štyri automobilové závody s rozširujúcou sa výrobou.