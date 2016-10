Slovenskí hydinári sa pre poľské vajcia obrátia na Brusel

Slovenskí hydinári podajú podnet na Európsku komisiu (EK) na posúdenie možného protisúťažného správania poľského producenta slepačích vajec. Reagujú tak na aktuálny výskyt salmonelózy v ôsmich európskych krajinách, ktoré odoberali vajcia práve od poľského producenta. Informovali o tom v piatok zástupcovia Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).

„Poľské vajcia sa k nám naďalej dovážajú za dumpingové ceny. Viacerí slovenskí producenti už boli z tohto dôvodu nútení znížiť svoju produkčnú kapacitu a dochádza tak k ich vytláčaniu z trhu,“ uviedol predseda ÚHS Daniel Molnár. Situáciu na trhu s vajcami podľa neho komplikuje aj fakt, že výkupné ceny v Poľsku sú vyššie ako na Slovensku, približne o 30 %.

„Ceny poľských vajec sú nižšie ako výrobné náklady slovenských producentov, tomu je veľmi ťažké konkurovať. Tým, že sa to dotýka viacerých členských krajín, myslíme si, že Európska komisia by sa podnetom mala zaoberať,“ povedal Molnár. Únia hydinárov slovenských spotrebiteľov upozorňuje, aby dôkladne kontrolovali krajinu pôvodu vajec. Európska legislatíva totiž stanovuje povinnosť uvádzať na obale krajinu, v ktorej sa výrobok balil, a nie krajinu jej skutočného pôvodu. V praxi to znamená, že vajcia, ktoré pochádzajú napríklad z Poľska, môžu mať na obale slovenskú značku.

ÚHS sa pre správanie poľského producenta obrátila už v auguste na Protimonopolný úrad SR. Upozorňovala, že zahraniční producenti podľa nej nemôžu plniť prísne európske normy, napríklad na obohatený klietkový chov, a zároveň dosahovať nízke výrobné náklady. Ceny poľských producentov preto únia považuje za dumping.

Zástupcovia slovenských hydinárov zároveň upozornili, že salmonela sa nachádza vo vajciach, ktoré dodáva najväčší poľský producent, spoločnosť Fermy Drobiu Wozniak Sp. z.o.o. V Česku už veterinárna správa nariadila z troch obchodných reťazcov stiahnuť spolu 2,67 milióna vajec.

Vajcia od poľského producenta, ktoré môžu spôsobiť salmonelózu, našli kontrolóri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v obchodnom reťazci Tesco v Košiciach a Dolnom Kubíne. Ako ďalej veterinárna a potravinová správa informovala, momentálne prebieha kontrola v centrálnych skladoch obchodných reťazcov, v maloobchodoch, veľkoobchodoch a triediarňach vajec s cieľom zistiť predaj vajec od uvedeného producenta na slovenskom trhu.