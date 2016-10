Prezident podpísal daňové zákony

Jedným z nich je totiž aj novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, podľa ktorej sa má sadzba dane zvyšovať v dvoch krokoch – od februára 2017 a od februára 2019. Návrh novely pritom predpokladá pozitívny vplyv na štátny rozpočet s dodatočným príjmom v rokoch 2017 a 2018 vo výške cez 32 mil. eur ročne a v rokoch 2019 a 2020 v sume vyše 68 mil. eur ročne. Podľa ministra financií Petra Kažimíra by tak cena najpredávanejších cigariet mohla pri každom zvýšení stúpnuť o zhruba 10 centov na škatuľku.

Súčasťou novely je aj nepriama novelizácia zákona o spotrebnej dani z alkoholu, ktorá umožní predajcom alkoholických nápojov predávať zásoby alkoholu označené starými kontrolnými známkami o rok dlhšie. Podľa platnej legislatívy mali totiž lehotu na dopredaj takýchto balení alkoholu, za ktoré už bola uhradená spotrebná daň, najneskôr do 31. decembra tohto roka. Po tomto termíne sa takýto alkohol mal považovať za neoznačený. Pri jeho držbe by bola predajcom uložená pokuta najmenej 50 eur, liehoviny by boli zabezpečené, prepadli by v prospech štátu a boli by zničené bez náhrady. Po novom sa lehota na dopredaj spotrebiteľských balení označených starými známkami posúva na 31. decembra 2017.

Ďalšou normou, ktorú prezident v piatok podpísal, bola novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Podľa nej za zadržiavanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty počas daňovej kontroly vznikne nárok na finančnú náhradu, teda úrok z nadmerného odpočtu. Nárok sa prizná, ak sa nadmerný odpočet vráti platiteľovi dane po uplynutí šiestich mesiacov od konca lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu. Novela súčasne nastavuje účinnosť pre priznávanie dane pri dovoze tovaru z tretích štátov v daňovom priznaní, teda samozdanenie dovozu tovaru platiteľom DPH, až na obdobie, kedy úroveň verejného dlhu klesne mimo sankčných pásiem dlhovej brzdy. Pôvodne malo toto opatrenie nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2017.

Prezident podpísal aj novelu daňového poriadku, ktorá je podľa rezortu financií pokračovaním akčného plánu boja proti daňovým únikom. Novela upravuje inštitút predbežného opatrenia, vytýkacieho konania, mení sa aj ustanovenie o námietke zaujatosti a zjednodušujú sa podmienky na povolenie odkladu a splátok. Zavádza sa tiež inštitút skráteného vyrubovacieho konania, vyrubovací rozkaz ako nový pružnejší spôsob vyrubenia dane. V súvislosti s bojom proti daňovým únikom prezident podpísal aj novelu zákona o medzinárodnej pomoci pri správe daní, ktorá upravuje rozsah a podmienky automatickej výmeny informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách. Všetky tieto novely nadobudnú účinnosť 1. januára 2017.