Valónsky parlament schválil dohodu CETA

Vo štvrtok sa belgické regióny dohodli na riešení, čo však muselo prejsť ešte regionálnymi parlamentmi. Po Valónsku bude ešte dnes hlasovať parlament flámskej komunity.

Vlády všetkých 28 členských krajín EÚ vrátane belgickej dohodu s Kanadou podporujú. Belgická vláda ju však nemohla podpísať bez súhlasu všetkých regionálnych parlamentov svojej krajiny.

EÚ kvôli postoju Belgicka vo štvrtok zrušila summit s Kanadou. Podľa belgických politikov by zmluva s Kanadou mala zodpovedať dohode z roku 2011 s Južnou Kóreou. Vývoz EÚ do tejto krajiny sa zvýšil o 55 percent, belgický export o sedem percent. Do únie sa pritom nezačali dovážať žiadne „nebezpečné produkty“ a štáty únie sa nemuseli podriaďovať kórejským štandardom.

Valónski predstavitelia si vymohli zmeny pôvodnej dohody najmä v oblasti urovnávania investičných sporov.