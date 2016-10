Renzi hrozí vetovaním rozpočtu EÚ, Kažimír verí v dohodu

Reagoval tak aj na tohtotýždňové vyjadrenia talianskeho premiéra Mattea Renziho, ktorý pohrozil vetovaním rozpočtu v prípade, ak stredoeurópske krajiny nepreukážu solidaritu pri riešení migračnej krízy.

„Som presvedčený o tom, že možno nie na prvýkrát, ale pred koncom roka budeme schopní dosiahnuť dohodu. Tú dohodu môžeme dosiahnuť hlavne preto, že si nebudeme všímať niektoré komentáre „iba cestou“, pretože to je najlepší spôsob,“ reagoval na piatkovej tlačovej konferencii v rámci konferencie GLOBSEC Tatra Summit 2016 Kažimír na Renziho vyjadrenia.

Podľa ministra sa však riešenie migračného problému posunulo dobrým smerom, teda na ochranu vonkajších hraníc a pomocou priamo v oblastiach, odkiaľ migračná kríza prichádza. Záležitosti týkajúce sa riešenia migračnej krízy pritom rieši aj samotný rozpočet únie. „Nemám obavy, že by sme nenašli racionálnych spojencov aj na talianskej strane v príprave rozpočtu,“ dodal Kažimír.

Slová talianskeho premiéra v piatok v Bratislave komentoval aj eurokomisár pre ekonomické a finančné záležitosti Pierre Moscovici, ktorý takisto verí, že dohodu na rozpočte sa podarí dosiahnuť. Taliansko, ako zakladateľská krajina Európskej únie, bude podľa neho vždy schopné nájsť riešenie, aj v prípade budúcoročného rozpočtu.

Minister financií Kažimír s eurokomisárom Moscovicim sa vyjadrili aj k myšlienke, že kontrola dodržiavania fiškálnych pravidiel by mala prejsť z Európskej komisie na Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), ako sa vyslovil nemecký minister financií Wolfgang Schäuble. Podľa Kažimíra je dôležité, či sa podobné návrhy dokážu „upratať“ do právneho rámca a do európskeho demokratického minima. Ako dodal, komisia má svoje kompetencie, ktoré jej v monitorovaní rozpočtov krajiny dobrovoľne zverili, všetko ostatné záleží od pravidiel a ich dodržiavania.

„Ak nie sme spokojní s pravidlami, zmeňme ich, neobchádzajme ich,“ dodal. Eurokomisárovi pre ekonomické a finančné záležitosti sa však tento nápad príliš nepozdáva. Ako tvrdí, to, že systém funguje, dokazuje aj jeho efektivita, keď preukázateľne klesajú deficity jednotlivých krajín.