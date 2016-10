Z Prahy možno priamo letieť do 105 miest v 39 krajinách

V porovnaní s vlaňajškom sa počet priamych pravidelných liniek zvýši o štyri, uviedla hovorkyňa letiska Marika Janoušková.

Prvýkrát v zimnom období budú mať ľudia k dispozícii dve diaľkové linky do Číny, ktoré od leta prevádzkujú spoločnosti Eastern Airlines a Sichuan Airlines. Novo sa v zimnom letovom poriadku objaví spoločnosť Tunis Air s linkou do Tunisu a aerolinky Sprint Air s linkou do poľského mesta Radome.

České aerolínie prichádzajú s novou linkou do Birminghamu, ukrajinskej Odesy, ruskej Kazane a Ufy či do chorvátskeho Záhrebu, kam lietali už počas letného letového poriadku. V zime budú novo pokračovať aj linky spoločnosti Volotea do Marseille a Toulouse. Letecká spoločnosť Norwegian začne pravidelné lety do Stavangeru.

Počas zimnej sezóny bude na pražskom letisku lietať 58 spoločností, z toho 53 na linkách pre cestujúcich a päť cargo dopravcov. Na zoznam aeroliniek so základňou na pražskom letisku tento rok pribudne spoločnosť Ryanair, ktorá začína od nedele lietať z Prahy do Ríma a Bergama neďaleko Milána. Írsky nízkonákladový prepravca vlani patril medzi päticu najväčších dopravcov na pražskom letisku, teraz lieta z Prahy do Dublinu, Bruselu a Londýna.

Vlani najväčšie české letisko vybavilo vyše 12 miliónov cestujúcich, čo medziročne predstavovalo takmer osempercentné navýšenie. Tento rok od januára do septembra sa počet pasažierov zvýšil o sedem percent na 9,9 milióna a podľa odhadov letiska by tento rok mohol ich počet atakovať 13 miliónov.