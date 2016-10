D1 pri Bratislave bude definitívne 8-pruhová

"Výstavba ciest nie je politické, ale odborné rozhodnutie a ja verím názoru odborníkov, ktorí tvrdia, že najlepším riešením bude pred Bratislavou rozšíriť diaľnicu na štyri plnohodnotné pruhy,“ povedal minister Érsek, ktorý zároveň dal pokyn Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), aby pokračovala vo výstavbe križovatky. Ide o 4 pruhy v jednom a 4 v druhom smere.

Pôvodne štát na Triblavine počítal so šiestimi jazdnými pruhmi spolu s dvoma dvojpruhovými kolektorovými pásmi po každej strane diaľnice. Malo ísť o cesty pozdĺž diaľnice. Neskôr sa kolektory mali stať súčasťou telesa diaľnice. Skupina expertov ministerstvu dopravy však odporučila stavať križovatku úplne inak.

"Nepostavenie kolektorových pásov obsluhu územia nezhorší. Práve naopak. Ak by kolektor sťahoval dopravu z okolitých obcí, tak bude smerovať len do jedného úzkeho hrdla križovatka Ivanka, sever. Tam by sa vozidlá preplietali a vznikali by kolízne situácie,“ povedal pre Pravdu šéf Výskumného ústavu dopravného v Žiline Ľubomír Palčák. Podľa jeho slov doprave v okolí diaľnice pomôže zlepšenie už existujúcej cestnej siete. Prínosom bude napríklad zvýšenie kapacity cesty prvej triedy I/61 medzi Bratislavou a Bernolákovom. Rovnako doprave pomôže vybudovanie obchvatov Svätého Jura a Pezinka.

Kolektorové pásy mali pôvodne slúžiť na lepšie napojenie na diaľnicu okolitých dedín. Projekt sa však musel zmeniť najmä kvôli križovatke diaľnic D1 a D4. V čase prípravy pôvodného plánu križovatky Triblavina ešte nebolo jasné, ako bude daná ďalšia križovatka vyzerať. Dnes podľa ministra dopravy musí dôjsť k zmene projektu Triblaviny práve kvôli tomu, aby bola dosiahnutá funkčnosť oboch križovatiek v tesnej blízkosti.

S prijatým riešením nesúhlasí Občianske združenie Triblavina, ktoré je za výstavbu kolektorových pásov. „Technické riešenie križovania D4 a D1 bez kolektorov je v rozpore s normami. Ako je možné, že zástupcovia polície, zastúpení v komisii, dali riešeniu v rozpore s bezpečnosťou dopravy zelenú? Stačí 13 dní na to, aby komisia vytvorila, posúdila a vyhodnotila novú koncepciu dopravy?“ uvádzajú vo svojom vyhlásení zástupcovia združenia.

"Diaľnica medzi Sencom a Bratislavou bude po rozšírení na plnohodnotný štvorpruh najširšou diaľnicou na Slovensku. O obslužnosť územia v tomto smere sa budú starať križovatky Blatné, Senec, Triblavina, D4/D1 a križovatky Ivanka Západ, Čierna voda a Rača. Nikde na Slovensku nie je na klasickej diaľnici tak veľa križovatiek na takom malom území,“ informuje oddelenie komunikácie ministerstva dopravy vo svojom tlačovom vyhlásení.

Pracovná skupina expertov odporučila NDS zrealizovať stavbu Triblavina do októbra 2017. "Stavbu D1, križovatka Triblavina, odporúča komisia realizovať len v takom rozsahu stavebných objektov, ktorý zabezpečí podmienky pre výstavbu križovatky D4/D1 z technického a termínového hľadiska bez obmedzenia. NDS by podľa pracovnej skupiny mala spracovať podrobný projekt organizácie dopravy počas výstavby jednotlivých etáp na D1 vrátane križovatky D4/D1 do konca októbra 2017,“ informujú v tlačovom vyhlásení diaľničiari. Celé rozšírenie diaľnice medzi Bratislavou a Trnavou je podľa komisie nevyhnuté zrealizovať do konca novembra 2020.