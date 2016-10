Tenisové dieťa v Česku je lacnejšie

Tréner Školičky najstaršieho klubu (založený 1893) I. ČLTK Jan Pecha: „Ceny sú samozrejme rozdielne v lete a v zime. V lete tréner vrátane prenájmu dvorca stojí cez 500 Kč (18 eur), v zime sa suma pohybuje okolo 800 Kč (29 eur) za hodinu. Manažér klubu môže rozhodnúť o znížení sumy. Keď je dieťa talentované, treba počítať aj s výdavkami na účasť na turnajoch.“

Jan Soukup je trénerom prvej triedy. Pripomeňme, že bol trénerom daviscupového tímu Českej republiky i Portugalska a pôsobí na pražskom Hamru: „Ja trénujem za 450 korún na hodinu, k tomu je samozrejme nutné pripočítať prenájom kurtu, čo sa líši v lete i v zime, ale taký tréning vyjde v priemere tak na 600 korún (22 eur).“ Na porovnanie, na Slovenskú bežný tréner bez hviezdnej hráčskej minulosti vyjde aj s kurtom v priemere na 25 eur za hodinu.

V kúpeľnom meste Poděbrady je situácia o niečo cenovo priaznivejšia, ako prezradil ekonóm miestneho LTC Václav Zítko: „Žiak či žiačka sa musia stať členmi klubu, a to za 100 korún ročne. Tréner aj s kurtom stojí v letnom období tak 420 korún (16 eur), v zime sa budeme pohybovať okolo 600 korún (22 eur).

A ceny na Morave v TK Přerov? Hovorí tréner Petr Huťka ml.: „U nás sa pohybujeme v nižších cenách, i keď kvalita tréningu je na úrovni. Tréner stojí okolo 300 korún, s dvorcom to vyjde tak na 450 (17 eur)."

V mnohých kluboch sa cena aj s trénerom dá bez dokladu vybaviť aj za 300 Kč (11 eur) na hodinu. A na záver malý výlet do histórie očami Vladislava Šavrdu, manažéra už spomínaného I. ČLTK, svojho času tiež nehrajúceho kapitána českej reprezentácie a okrem iného tiež hráča Košíc: „Ťažko sa dnes hovorí, ako bolo, keď začínala naše generácia, drevenú raketu mi urobil miestny stolár a samozrejme, že to mojich rodičov niečo málo stálo, ale do rodinného rozpočtu to nijako významne nezasiahlo. Ale to už je naozaj minulosť, ku ktorej sa nemá cenu príliš vracať.“