Spečatené: Tovary prídu spoza Atlantiku bez cla

Lenka Buchláková, Pravda |

Európska únia a Kanada rušia medzi sebou colné bariéry. V nedeľu to v Bruseli podpisom kontroverznej dohody nazývanej CETA spečatila únia a kanadská strana. Ročne by to malo priniesť európskemu hospodárstvu 12 miliárd eur.