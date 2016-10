Banky v čistom zatiaľ zarobili 560 miliónov eur

Významne pozitívny vplyv na tohtoročnú ziskovosť mal predaj podielov Visa Europe spoločnosti Visa Inc. Čistý úrokový výnos sa najmä v dôsledku nízkych úrokových sadzieb znížil o 4,3 % na 1,338 mld. eur. Popri úrokových výnosoch klesli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií, a to o 1,1 % na 391,2 mil. eur.

Počas tohto roka bude hospodárske výsledky skresľovať jednorazový výnos súvisiaci s predajom akcií spoločnosti Visa Europe spoločnosti Visa Inc. Transakcia podľa Slovenskej bankovej asociácie nepredstavuje pre bankový sektor trvalo udržateľný príjem, keďže sa vyplatí len jednorazovo. Navyše podľa Národnej banky Slovenska v budúcnosti sa pre túto transakciu bankám znížia čisté neúrokové príjmy spojené s platobnými kartami, keďže banky doteraz platili spoločnosti Visa nižšie poplatky ako napríklad spoločnosti MasterCard, kde sa podobná zmena uskutočnila dávnejšie.

Čistý zisk bankového sektora za rok 2015 dosiahol viac ako 600 mil. eur pri medziročnom náraste zhruba o 10 %. Medzi hlavné faktory ziskovosti patril vlani najmä rastúci objem úverov, pokles nákladov na zdroje a pokles nákladov na kreditné riziko. Rozdielom oproti roku 2014 bol podľa NBS fakt, že pozitívny vplyv rastu objemu úverov na zisk bol do veľkej miery neutralizovaný významným poklesom výnosnosti retailových úverov.